Jun Vũ tiết lộ quá trình ghi hình show thực tế với thành viên nhóm Apink tại Hàn Quốc

HHT - Sau khi Jun Vũ được dân mạng nhìn thấy xuất hiện bên cạnh 2 thành viên Bomi và Namjoo của Apink, nữ diễn viên xác nhận cả 3 cùng tham gia một show thực tế của Hàn Quốc mang tên "Tripmate: Who Are You".

Jun Vũ cho biết cô sẽ góp mặt trong chương trình Tripmate: Who Are You do đài KBS thực hiện. Lần đầu tiên tham gia chương trình truyền hình thực tế và còn là đại diện Việt Nam do đài KBS ngỏ lời mời, Jun Vũ bày tỏ cô vừa vui lại vừa… hoang mang vì không biết bạn đồng hành "tripmate" của mình là ai.

“Chương trình bảo mật tuyệt đối nên tới tận lúc ghi hình, Jun mới biết đó là 2 cô gái đáng yêu Bomi và Namjoo. Hai bạn vừa xinh đẹp lại tràn đầy năng lượng, rất hài hước nên chuyến đi của Jun rất vui.

Ban đầu, cả 3 cũng gặp chút rắc rối vì rào cản ngôn ngữ do Bomi không nói được tiếng Anh. Namjoo phải làm phiên dịch Anh - Hàn bất đắc dĩ cho 2 đứa mình. Jun cũng có đôi chút lo sợ rằng mình sẽ không hiểu được những gì Bomi muốn truyền đạt nhưng mà sau một hồi thì thấy bản thân lo thừa rồi” - Jun Vũ bật mí.

Ghi hình cùng nhau, Jun Vũ cảm thấy cô và Bomi và Namjoo có nhiều điểm tương đồng nên rất nhanh chóng đã hiểu ý nhau. Thậm chí, nữ diễn viên còn phát hiện một điều thú vị rằng hóa ra, Namjoo cũng thích chơi game giống cô, cùng nhiều sở thích lẫn thói quen khác.

Với Jun Vũ, đây là một chuyến đi Hàn Quốc rất đáng nhớ. Bởi nó không chỉ là chuyến đi sau 2 năm ở nhà vì dịch bệnh mà nữ diễn viên còn có thể tham gia một chương trình truyền hình thực tế thú vị cùng các ngôi sao Hàn Quốc.

Thời gian qua, Jun Vũ cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh check-in tại Hàn Quốc khiến fan không khỏi thích thú. Tuy nhiên, mọi người tưởng rằng nữ diễn viên chỉ đi du lịch cho đến khi các hình ảnh bên Apink được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tripmate: Who Are You là chương trình truyền hình thực tế do Hàn Quốc sản xuất. Tại đây, các nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ kết hợp cùng nghệ sĩ đến từ quốc gia khác trong khu vực châu Á trải nghiệm một chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm.

Tham gia chương trình, Jun Vũ sẽ cùng 2 thành viên Apink tham quan chợ truyền thống, thưởng thức các món ăn đường phố, ăn uống cùng nhau, trải nghiệm làm món ăn Việt - Hàn... Từ đây, cả 3 cô gái dần thân thiết với nhau hơn, đồng thời góp phần quảng bá cho du lịch Hàn Quốc.

Ngoài Hàn Quốc, Tripmate: Who Are You sẽ phát sóng tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia từ tháng 8/2022.