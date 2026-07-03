Jung Kook BTS là Đại sứ thương hiệu toàn cầu đầu tiên của hãng trang sức Graff

HHTO - Jung Kook tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu khi chính thức được thương hiệu trang sức cao cấp Graff bổ nhiệm làm Đại sứ thương hiệu toàn cầu. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên thương hiệu này có Đại sứ toàn cầu.

Graff là một trong những nhà kim hoàn danh giá bậc nhất thế giới, nổi tiếng với những viên kim cương quý hiếm cùng các thiết kế trang sức cao cấp được chế tác tinh xảo. Trong hơn sáu thập kỷ phát triển, thương hiệu Anh quốc này luôn gắn liền với hình ảnh của giới hoàng gia, các ngôi sao Hollywood và những khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu trên toàn cầu. Đặc biệt, thương hiệu này chưa từng có Đại sứ, và Jung Kook BTS trở thành Đại sứ thương hiệu toàn cầu đầu tiên.

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François Graff - CEO của Graff chia sẻ: "Jung Kook là một biểu tượng văn hóa, được biết đến với tài năng đa diện. Những màn trình diễn của cậu ấy vừa táo bạo vừa tinh tế, được tạo nên bằng thứ hào quang không thể phớt lờ. Cũng như Graff luôn không ngừng phá vỡ giới hạn của những điều có thể đạt được trong lĩnh vực trang sức xa xỉ, Jung Kook cũng liên tục thách thức các ranh giới sáng tạo trong công việc của mình. Chúng tôi rất vui mừng chào đón cậu ấy trở thành Đại sứ toàn cầu mới của Graff.”

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Trước khi thông báo chính thức được công bố, người hâm mộ đã nhiều lần phát hiện những "tín hiệu" cho thấy mối quan hệ giữa Jung Kook và Graff. Nam ca sĩ xuất hiện với nhiều thiết kế trang sức của thương hiệu trong các buổi chụp hình, sự kiện và chiến dịch quảng bá, làm dấy lên nhiều đồn đoán về một màn hợp tác lâu dài.

Sau khi xác nhận vai trò đại sứ, những hình ảnh đầu tiên của Jung Kook trong các thiết kế kim cương của Graff tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội nhờ thần thái cuốn hút cùng phong cách lịch lãm, hiện đại.

Sự kết hợp giữa Jung Kook và Graff được đánh giá là khá tương đồng về hình ảnh. Nếu Graff đại diện cho sự tinh xảo, hiếm có và hoàn mỹ trong từng chế tác, thì Jung Kook cũng được xem là nghệ sĩ không ngừng hoàn thiện bản thân qua nhiều năm hoạt động. Từ hình ảnh "em út vàng" của BTS, nam idol từng bước khẳng định vị thế nghệ sĩ solo với khả năng trình diễn, giọng hát và sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc.

Những năm gần đây, Jung Kook liên tục góp mặt trong các chiến dịch của nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp hàng đầu, đồng thời được đánh giá là một trong những ngôi sao có giá trị thương mại lớn nhất trên thế giới.