Màn đọ sắc “bất phân thắng bại” của dàn sao Việt tại thảm đỏ Tuần lễ Thời trang

HHTO - Chuỗi sự kiện Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam mùa thứ 21 đã chính thức kết thúc với đêm Bế mạc ấn tượng. “Bữa tiệc” thảm đỏ bùng nổ hơn bao giờ hết với cuộc đổ bộ của dàn sao đình đám như: Hoa hậu Thanh Thủy, Tiểu Vy, Thiên Ân, Ngọc Châu, Miss Cosmo Yolina… tạo nên màn đọ sắc “bất phân thắng bại".