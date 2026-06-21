Hoa hậu Ngọc Châu, Khánh Vân trình diễn áo dài được làm từ nguyên liệu tái chế

HHTO - Trong số các bộ sưu tập được ra mắt tại Tuần lễ Thời trang Việt Nam, bộ sưu tập "Thủy Ảnh" của NTK Đặng Trọng Minh Châu mang đến một cách kể mới về áo dài, được thể hiện qua những thiết kế cách điệu trên nền chất liệu tái chế. Sự xuất hiện đầy ấn tượng của hai Hoa hậu Ngọc Châu, Khánh Vân nhận về nhiều tràng pháo tay từ khán giả.

Lấy cảm hứng từ nước - khởi nguồn của sự sống và biểu tượng cho dòng chảy bất tận của thời gian, bộ sưu tập Thủy Ảnh mở ra câu chuyện về vẻ đẹp được kiến tạo từ sự chuyển động và chuyển hóa không ngừng.

Từ những dòng sông bồi đắp phù sa đến mặt nước phản chiếu ánh sáng, mỗi thiết kế được ví như một “lát cắt” về hành trình chuyển hóa những giá trị cũ tạo nên vẻ đẹp mới với thông điệp: “Không phải hồi sinh mà là chuyển hóa, không phải bỏ đi mà là bắt đầu lại”. Bộ sưu tập khắc họa mối liên kết hài hòa giữa con người, thiên nhiên và thời trang bền vững, được thể hiện qua ngôn ngữ thiết kế đương đại giàu cảm xúc của NTK Đặng Trọng Minh Châu.

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Mở màn Thủy Ảnh là loạt thiết kế áo dài denim từ chất liệu tái chế, nơi tinh thần đương đại hòa quyện cùng vẻ đẹp bền vững.

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Hoa hậu Ngọc Châu khoác trên mình thiết kế áo dài có phần vai dựng khối 3D đầy nghệ thuật, gợi hình ảnh những con sóng cuộn trào mạnh mẽ.

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Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, Thủy Ảnh bước sang chương thứ hai với những thiết kế áo dài dạ hội mang vẻ đẹp mềm mại và thăng hoa hơn. Với kỹ thuật đính kết thủ công tinh xảo, nghệ thuật tạo khối cùng các chi tiết mô phỏng chuyển động của mặt nước dưới ánh sáng đã tạo nên những tác phẩm thời trang lộng lẫy nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của tà áo dài Việt Nam.

Màn xuất hiện của Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân trong vai trò vedette. Khoác lên mình thiết kế áo dài cách tân với sắc xanh chủ đạo, điểm nhấn nổi bật của thiết kế nằm ở chiếc mấn đội đầu được chế tác tinh xảo. Dấu ấn tay nghề của NTK Đặng Trọng Minh Châu còn thể hiện rõ nét qua cấu trúc 3D phía sau, tạo hình như những dòng nước đang chuyển động mềm mại.