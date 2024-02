Kết quả Grammys 2024: Taylor Swift làm nên lịch sử, Miley Cyrus "đạp gió" ngoạn mục

HHT - Rạng sáng ngày 5/2 (giờ Việt Nam), lễ trao giải âm nhạc Grammy lần thứ 66 đã chính thức diễn ra tại Los Angeles. Sự kiện quy tụ hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Taylor Swift, Beyoncé, Jay Z, Travis Scott, Lana Del Rey, Miley Cyrus, Billy Joe, Olivia Rodrigo, Billie Eilish...

Vượt qua những đối thủ nặng ký như Anti-hero (Taylor Swift), Flowers (Miley Cyrus) hay Kill Bill (SZA), ca khúc nhạc phim What Was I Made For? của Billie Eilish đã xuất sắc chiến thắng giải Grammys tại hạng mục Bài hát của năm. Đây là lần thứ hai nữ ca sĩ sinh năm 2001 đoạt Grammys ở hạng mục này, sau bad guy vào năm 2020. Cô được dự đoán sẽ tiếp tục thắng giải Oscar cho Ca khúc trong phim xuất sắc nhất trong thời gian tới.

Miley Cyrus nhận về nhiều sự chú ý khi rinh về không chỉ một, mà những hai chiếc kèn Grammys đầu tiên sau 16 năm hoạt động âm nhạc. Bản hit Flowers khuấy đảo làng nhạc năm 2023 đã giành chiến thắng ở hai hạng mục: Bản thu âm của năm và Ca khúc solo nhạc Pop xuất sắc nhất.

Giải thưởng được quan tâm nhất đêm trao giải - Album của năm được trao cho Taylor Swift với album Midnights. Cô là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử chiến thắng 4 lần trong hạng mục này, vượt qua những huyền thoại như Frank Sinatra, Stevie Wonder, Paul Simon. Chiến thắng năm nay càng trở nên đáng nhớ hơn khi huyền thoại Celine Dion trở lại làm người trao giải sau thời gian bạo bệnh.

Trong khi đó, không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Victoria Monét nhận kèn vàng ở hạng mục quan trọng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Nữ ca, nhạc sĩ là cái tên quen thuộc với khán giả yêu thích âm nhạc khi tham gia sáng tác và sản xuất nhiều bản hit của Ariana Grande, Travis Scott hay BLACKPINK. Album phòng thu đầu tay Jaguar II của nữ nghệ sĩ nhận về nhiều lời khen từ khán giả.

Kết quả các hạng mục quan trọng trong lễ trao giải Grammy lần thứ 66:

Album của năm: Midnights - Taylor Swift

Bài hát của năm: What Was I Made For - Billie Eilish

Bản thu âm của năm: Flowers - Miley Cyrus

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Victoria Monét

Album nhạc Pop xuất sắc nhất: Midnights - Taylor Swift

Ca khúc solo nhạc Pop xuất sắc nhất: Flowers - Miley Cyrus

Ca khúc của nhóm/bộ đôi nhạc Pop xuất sắc nhất: Ghost In The Machine - SZA và Phoebe Bridgers

Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất: What Was I Made For? - Billie Eilish