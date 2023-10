Kevin Feige xác nhận sự tồn tại của Đa vũ trụ Marvel, fan càng háo hức chờ "Secret Wars"

HHT - Phát ngôn mới nhất của chủ tịch Marvel Studios khiến người hâm mộ không khỏi mong chờ rằng nhóm siêu anh hùng nằm ngoài dòng thời gian chính của Marvel sẽ được hội ngộ, về chung một nhà trong tương lai.

Trong cuốn sách mới xuất bản “The Marvel Cinematic Universe - An Official Timeline” (tạm dịch: Vũ trụ Điện ảnh Marvel - Dòng thời gian chính thức), Kevin Feige đã đề cập đến Sony và 20th Century Fox, đồng thời xác nhận các bộ phim nhượng quyền được sản xuất bởi các thương hiệu này đều thuộc Đa vũ trụ MCU. Thậm chí, người đứng đầu Marvel Studios còn tiết lộ rằng trong thời gian tới, các vũ trụ này sẽ có khả năng tái hợp và xuất hiện trong các phần phim mới của Marvel.

“Chúng tôi nhận ra rằng có những câu chuyện, những bộ phim cũng thuộc về Marvel nhưng được tạo ra bởi những thương hiệu khác nhau trong các giai đoạn khác nhau của lịch sử Marvel.

Hiện tại, dòng thời gian được trình bày trong cuốn sách này vẫn là dòng thời gian thiêng liêng của MCU cho đến giai đoạn 4. Tuy nhiên, ở những giai đoạn sau của Multiverse Saga, bạn sẽ không bao giờ biết khi nào các dòng thời gian có thể gặp sự cố hoặc hội tụ với nhau”, Kevin Feige chia sẻ.

Như vậy, theo phát ngôn của Kevin Feige, dòng thời gian chính của Vũ trụ Marvel sẽ được tính từ Iron Man đến Guardians of the Galaxy Vol. 3 và không bao gồm các dự án bên lề, không phải do Marvel Studios thực hiện như Cage, Cloak and Dagger hay Agents Of SHIELD… Mặt khác, các bộ phim Marvel do 20th Century Fox sáng tạo trước khi được Disney mua lại, hay các dự án của Sony cũng không được tính vào dòng thời gian chính Vũ trụ Marvel.

Trong Spider Man: No Way Home, Người Nhện của Tobey Maguire và Andrew Garfield đều được đề cập như một phiên bản Spider Man đến từ một vũ trụ khác. Đây cũng có thể sẽ là phương án để Marvel Studios giải quyết và hợp nhất những dự án không do chính tay Kevin Feige chỉ đạo sản xuất.

Sau Infinity Saga, MCU hiện đang tập trung vào một giai đoạn hoàn toàn mới mang tên The Multiverse Saga. Mặc dù vấp phải nhiều chỉ trích từ công chúng về chất lượng của các tác phẩm gần đây, tuy nhiên, đông đảo người hâm mộ trung thành của Marvel vẫn trông đợi các màn "cameo" của loạt nhân vật đến từ bên ngoài dòng thời gian chính của Vũ trụ Marvel.

Trong tương lai, Avengers: Secret Wars nhiều khả năng sẽ là dự án để Marvel sáp nhập các nhân vật từ nhiều vũ trụ về chung “một nhà”. Khi vấn đề đa vũ trụ được giải quyết, Marvel cũng dễ dàng hợp nhấp các nhân vật đến từ những phần phim riêng lẻ vào chung một dòng thời gian. Qua đó, mở đường cho quá trình tái khởi động Vũ trụ Điện ảnh Marvel ở giai đoạn sau The Multiverse Saga.