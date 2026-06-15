Khách Tây gọi tên món ăn Việt theo cách không ngờ, dân tình đoán mãi mới ra

Trên trang TikTok của mình, một vị khách du lịch Tây tên P. đã đăng tải hàng loạt những hình ảnh món ăn Việt mà anh đã thưởng thức. Thế nhưng điều thú vị không nằm ở việc món ăn trông hấp dẫn ra sao, mà là ở cách anh gọi tên chúng.

"Calvin Chin" = Cá viên chiên.

Không biết tiếng Việt nhưng "có tâm" muốn mọi người đọc đúng tên các món ăn, anh khách Tây nghĩ ra cách sáng tạo: Gọi tên các món ăn Việt bằng những từ tiếng Anh có phát âm tương tự.

Chẳng hạn như "Calvin Chin" thay cho "cá viên chiên", "Bun Real" cho "bún riêu"... Ngay cả các món nổi tiếng "bánh mì" hay "phở" - đã được Oxford thêm vào từ điển, anh chàng vẫn chú thích bằng cách phiên âm độc đáo của mình.

"Bang Sale" là "bánh xèo".

"For Boy" là "phở bò".

"Bun Real" là "bún riêu".

Cơm tấm = "Come Tam".

Khó hơn một chút, món "canh chua" = "Can Chew-a".

"Buy Me Boy Ho" là cái tên gây tranh luận, khi vừa có thể là "bánh mì bò kho", vừa có thể là "bánh mì Bờ Hồ".

"Ok night" không phải "ốc đêm", mà là "ốc nhảy".

"Vit run miy" chính là món "vịt rang muối".

"Ngài" Bánh mì và những người bạn.

Quý bà "Cha Sure" chính là món trà sữa.

"Coffee sure" là cà phê sữa.

Có riêng cái tên "bún chả" là viết đúng nhất. Chắc hẳn anh chàng khoái món này nhất.

Những bài đăng của chàng trai này trên trang TikTok cá nhân thu về lượng tương tác khủng. Trong đó, không ít cư dân mạng trổ tài đoán ra món ăn chính xác dựa trên cách gọi tên lạ kỳ của "chủ thớt". Thậm chí, những cái tên mới này còn trở thành trào lưu, được dân tình sử dụng để rủ rê nhau đi ăn.

Nhiều cư dân mạng bắt đầu sử dụng những tên món ăn này trong cuộc sống thường ngày.

Ngoài màn đặt tên thú vị, anh chàng này còn bày tỏ tình yêu dành cho ẩm thực Việt Nam. Trên TikTok, anh đăng nhật ký nhận xét rằng "ẩm thực Việt Nam là ngon nhất với riêng tôi. Dành sự tôn trọng cho người dân Việt".