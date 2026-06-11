TikToker Nhật Duy - Nhật Hoàng: Sở hữu loạt video "triệu view", biến mất gần 1 năm qua

Viện KSND khu vực 2 TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND khu vực 2 để xét xử Nguyễn Nhật Duy (28 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (25 tuổi) cùng 3 bị can về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “mua bán trái phép chất ma túy”. Nguyễn Nhật Duy và Nguyễn Văn Hoàng sở hữu kênh TikTok "Nhật Duy•Nhật Hoàng" với gần 100.000 followers. Riêng Nhật Hoàng sở hữu kênh TikTok cá nhân với gần 600.000 followers. Trong đó, một số video của 2 TikToker này đạt trên 1 triệu lượt thích.
Sinh năm 2001, TikToker Nhật Hoàng (tên thật Nguyễn Văn Hoàng, thường được biết đến với tên Elio) đã nổi danh trong những năm trở lại đây, với hơn 592 nghìn lượt theo dõi. Vài năm trước, Nhật Hoàng từng được xem là hình mẫu "chất liệu bạn trai" với diện mạo thu hút, khiến hội chị em ráo riết săn lùng thông tin
Sau này, yếu tố giúp Nhật Hoàng càng thu hút thêm sự quan tâm từ cư dân mạng đó là mối quan hệ thân thiết của anh cùng TikToker Nhật Duy (hay Ri Nguyễn, tên thật Nguyễn Nhật Duy).
Giữa lúc đang được quan tâm, cả hai TikToker đồng loạt rơi vào trạng thái "mất tích".