Học sinh lớp 9 ném bàn ghế "phá tan hoang" lớp học, nhà trường xử lý thế nào?

HHTO - Vụ việc một nhóm học sinh lớp 9A8 Trường THCS Bình Thắng B (TP.HCM) khiêng bàn ghế, ném sách vở khiến lớp học ngổn ngang trong ngày cuối cùng đến trường đang gây nhiều tranh luận, đặt ra vấn đề về cách học sinh thể hiện cảm xúc chia tay mái trường và ý thức đối với tài sản chung.

Từ một đoạn video gây xôn xao mạng xã hội

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm học sinh liên tục khiêng bàn ghế, sách vở và nhiều vật dụng trong lớp học ném dồn vào giữa phòng trong tiếng hò reo, cười đùa.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại lớp 9A8, Trường THCS Bình Thắng B, phường Đông Hòa, TP.HCM, trong buổi học cuối cùng của học sinh lớp 9 trước khi kết thúc năm học.

Hiệu trưởng nhà trường xác nhận vụ việc và cho biết thiệt hại không lớn. Nhà trường đã báo cáo cơ quan chức năng địa phương, đồng thời nhắc nhở các học sinh liên quan. Một số phụ huynh cũng chủ động đề nghị hỗ trợ khắc phục hậu quả nhưng nhà trường không yêu cầu bồi thường.

Nhóm học sinh lớp 9 khiêng bàn ghế, sách vở ném dồn vào giữa lớp trong buổi học cuối cùng. (Ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội)

Dù sự việc đã được xử lý, đoạn video vẫn tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Trong khi một số người cho rằng đây chỉ là hành động bộc phát của tuổi học trò trong ngày chia tay, nhiều ý kiến khác lại bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến hình ảnh lớp học bị biến thành một "bãi chiến trường" chỉ để tạo kỷ niệm cuối cấp.

Khi "quậy để nhớ" trở thành trào lưu đáng lo ngại

Những năm gần đây, không khó để bắt gặp các video ghi lại cảnh học sinh cuối cấp xé đề cương, tung giấy khắp sân trường, ném bóng nước - biến lớp học thành trận "thủy chiến" hoặc bày trò gây náo loạn lớp học với lý do "lưu giữ thanh xuân".

Đằng sau những tiếng cười và sự phấn khích nhất thời là một quan niệm đang gây tranh cãi: Càng quậy càng đáng nhớ, càng khác thường càng chứng tỏ tình bạn gắn bó.

Tuy nhiên, ký ức tuổi học trò không nhất thiết phải được tạo nên bằng những hành động gây phản cảm hoặc làm ảnh hưởng đến người khác. Một lớp học bị xáo trộn, bàn ghế bị xếp chồng ngổn ngang có thể mang lại vài phút vui vẻ nhất thời, nhưng cũng để lại hình ảnh không đẹp về ý thức và trách nhiệm của người học sinh.

Đáng chú ý, những bộ bàn ghế, bảng viết hay cơ sở vật chất trong trường học đều là tài sản chung, phục vụ cho nhiều thế hệ học sinh. Sau khi lớp 9 ra trường, những khóa học sinh tiếp theo vẫn sẽ sử dụng chính những phòng học ấy.

Trường THCS Bình Thắng B - nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Website nhà trường)

Bài học về trách nhiệm tuổi teen

Ở góc độ giáo dục, điều đáng suy ngẫm không nằm ở mức độ thiệt hại vật chất, mà ở nhận thức của học sinh về trách nhiệm đối với tập thể. Nhà trường có thể sắp xếp lại lớp học trong vài giờ, nhưng việc hình thành ý thức tôn trọng tài sản công, biết ứng xử phù hợp trong tập thể lại là quá trình giáo dục lâu dài.

Việc Trường THCS Bình Thắng B lựa chọn nhắc nhở thay vì áp dụng các biện pháp xử lý nặng cũng cho thấy nhà trường ưu tiên tính giáo dục hơn là xử phạt, đặc biệt khi các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào lớp 10.

Tuy vậy, sự cảm thông không đồng nghĩa với việc xem nhẹ hành vi. Những câu chuyện như thế này cần được nhìn nhận như một cơ hội để học sinh hiểu rằng trưởng thành không chỉ được đo bằng kết quả học tập, mà còn bằng cách mỗi người ứng xử với tập thể và những giá trị chung.