Thực hư video người đàn ông cầm dao đe dọa "phe vé" vì không săn được vé concert

HHTO - Trên Threads gần đây "viral" một video người đàn ông vì không có vé concert đã dùng dao khống chế một "phe vé". Thực hư vụ việc này ra sao?

Không phải fake sub (bản dịch sai nghĩa), người đàn ông mặc áo xanh trong video đã thực sự hét lên: "Tôi đợi concert này lâu lắm rồi, tôi muốn gặp idol nhưng không có vé", trong khi đang khống chế một nam giới và chĩa dao về phía lực lượng an ninh đang bao vây. Đoạn cắt và ảnh chụp màn hình trở thành meme trên nền tảng Threads để diễn tả tâm trạng bất lực cùng cực của nhiều fan khi không thể "săn" được vé concert hoặc đe dọa "phe vé".

Tuy nhiên, lưu ý rằng, nội dung trong video không phải tình huống thực tế mà chỉ là một buổi diễn tập.

Đoạn cắt đang viral trên Threads. Dân mạng xem và tuyệt đối không làm theo dưới mọi hình thức.

Đoạn cắt này đang hút tương tác lớn từ dân mạng ở cả Việt Nam và Trung Quốc.

Video là đoạn cắt từ bản tin của TTV News, đưa tin về buổi diễn tập mô phỏng thực tế thảm họa tại ga tàu điện ngầm ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào ngày 14/3/2025. Một trong những nội dung của buổi diễn tập là tình huống một người không có vé concert đã nổi giận, rút dao đe dọa và bắt một hành khách làm con tin. Đó là lần đầu tiên chính quyền thành phố Đài Bắc chọn một ga tàu điện ngầm gần Sân vận động Đài Bắc để diễn tập kể từ khi sân vận động này mở cửa, nhằm ngăn chặn các cá nhân/ tập thể có ý đồ xấu, lợi dụng các trận bóng chày hay buổi hòa nhạc tổ chức tại đây trong tương lai.

﻿﻿ ﻿ Một số hình ảnh từ buổi diễn tập. - Nguồn: LTN

Bên dưới bản tin của TTV News, nhiều Cnet bày tỏ thích thú với tình huống giả định, đặc biệt khen ngợi màn diễn xuất "đẳng cấp" của "fan quá khích" áo xanh:

"Anh ấy là diễn viên quần chúng thôi chứ không phải ngôi sao điện ảnh à."

"Những người khác thì đúng là đang diễn rồi, chỉ có phản diện là tự nhiên như không hề diễn."

"Tôi cảm thấy anh ấy thực sự khao khát vé concert."

"Không làm theo đâu nhưng mà sao tôi lại đồng cảm nhỉ."

"Một tên côn đồ bắt một hành khách (có vẻ là "phe vé"), tình huống này vừa diễn tập vừa để cảnh tỉnh à. "Phe vé" cẩn thận đấy."

"Diễn xuất của người gây rối làm tôi nể đấy."