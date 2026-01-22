Khám phá vụ án mở màn cho "đế chế điện ảnh" Thám tử lừng danh Conan

HHTO - Sau gần ba thập kỷ kể từ lần đầu ra mắt, "Thám tử lừng danh Conan: Quả bom chọc trời" - tác phẩm mở màn cho chuỗi điện ảnh ăn khách toàn cầu sẽ tái ngộ khán giả Việt Nam.

Conan: Quả Bom Chọc Trời có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người hâm mộ, khi đây là movie đầu tiên trong chuỗi phim điện ảnh của thương hiệu Thám tử lừng danh Conan. Phim do Kenji Kodama đạo diễn, ra mắt lần đầu tại Nhật Bản vào năm 1997.

Movie 1 đánh dấu bước chuyển của Conan từ truyền hình sang màn ảnh rộng.

Việc tái chiếu movie 1 không chỉ giúp thế hệ khán giả mới tiếp cận sự khởi đầu của loạt phim, mà còn là cơ hội để những người hâm mộ lâu năm trải nghiệm lại tác phẩm với chất lượng hình ảnh, âm thanh theo tiêu chuẩn rạp hiện đại.

Thám tử lừng danh Conan: Quả bom chọc trời xoay quanh lời thách thức của một kiến trúc sư thiên tài nhưng mang tư tưởng cực đoan đối với Kudo Shinichi. Hung thủ liên tục thực hiện các vụ đặt bom tại những công trình do chính mình thiết kế, buộc Conan phải tham gia vào cuộc đấu trí căng thẳng để ngăn chặn thảm kịch.

Điểm nhấn của phim tập trung vào nửa cuối, khi tâm điểm của vụ nổ cuối cùng nằm tại tòa nhà mà Ran Mori đang có mặt. Không chỉ dừng lại ở việc giải mã các ký hiệu hình học hay bản đồ, Conan còn phải đối mặt với ranh giới mong manh của sinh tử. Phim khép lại bằng phân cảnh mang tính biểu tượng về sợi dây lựa chọn, vốn đã trở thành hình ảnh kinh điển trong lịch sử thương hiệu này.

Ra đời cách đây 29 năm, Quả bom chọc trời sở hữu phong cách phá án thuần túy, tập trung vào khả năng suy luận logic thay vì lạm dụng kỹ xảo, cảnh hành động như các phần phim gần đây. Điều này tạo nên sự khác biệt và thu hút đối với những độc giả yêu thích phong cách trinh thám cổ điển của tác giả Aoyama Gosho.

Phim dự kiến khởi chiếu tại thị trường Việt Nam từ ngày 23/1/2026.