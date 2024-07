Khán giả so kè 2 chương trình "Anh Trai", "anh tài" Duy Nhất giải đáp thế nào mà "gây bão"?

HHT - Mới đây, câu trả lời của "anh tài" Nguyễn Trần Duy Nhất về format chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" và "Anh Trai Say Hi" khiến khán giả thích thú.

Trên trang cá nhân, "anh tài" Nguyễn Trần Duy Nhất vẫn đều đặn chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đáng chú ý, mới đây, mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh chụp lại câu trả lời của Duy Nhất khi giải đáp cho khán giả về vấn đề Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai "Say Hi" có sự giống nhau.

Cụ thể, trong bài đăng ra mắt MV Hỏa Ca, cư dân mạng vô tình bắt gặp bình luận của võ sĩ Duy Nhất thẳng thắn giải thích về ý kiến cho rằng chương trình anh đang tham gia "Giống chương trình Anh Trai "Say Hi". Duy Nhất từ tốn cho biết: "Dạ bên em là mua lại bản quyền của Trung Quốc còn bên kia là bắt chước làm theo".

Hiện tại, phần "thi ứng xử" của võ sĩ Duy Nhất đang thu hút sự chú ý và đồng tình của đông đảo khán giả. Netizen gật gù thích thú: "Đúng quá anh, bên nào có bản quyền bên đó thắng", "Ta nói có bản quyền đàng hoàng nó ngạo nghễ", "Hóng bên kia lên tiếng quá",...

Trước đó, khi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai "Say Hi" cùng thông báo "chinh chiến" vào mùa hè này, khán giả đã đưa ra nhiều bàn luận về vấn đề bản quyền, format chương trình. Theo đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là chương trình được mua bản quyền từ show Call Me By Fire (Trung Quốc). Đây là chương trình dành cho các nghệ sĩ nam có độ tuổi từ 30 trở lên, hoạt động ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau có niềm đam mê ca hát. Các "anh tài" được gọi tên trong đêm chung kết sẽ được thành lập một nhóm nhạc.

Đối với Anh Trai Say Hi, NSX giới thiệu đây là chương trình có format hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi lên sóng, khán Anh Trai Say Hi khiến netizen hoài nghi về luật chơi và format, đặc biệt là phần đấu giá bài hát được cho là "na ná" Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vừa phát sóng ở tập 3.