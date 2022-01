Khán giả tiếc nuối khi "cô gái vàng của Hollywood" Betty White đột ngột qua đời ở tuổi 99

HHT - Được xác nhận bởi quản lý và đồng thời là người bạn thân thiết Jeff Witjas, huyền thoại màn ảnh Betty White đã qua đời ngay trước thềm Giao thừa 2022. Bà hưởng thọ 99 tuổi, và thật đáng tiếc khi sinh nhật lần thứ 100 của "cô gái vàng của Hollywood" chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ diễn ra.

Betty White ra đi tại nhà riêng ở Los Angeles chỉ 2 ngày sau khi bà đăng tải dòng trạng thái đang mong chờ lễ mừng thọ đầy ý nghĩa tiếp theo của mình trên tài khoản Twitter cá nhân. Theo như nhận định từ phía cảnh sát, không hề có dấu hiệu nào khả nghi xung quanh cái chết đột ngột của bà, cũng như bà không mắc phải bất cứ căn bệnh nghiêm trọng nào theo nhiều nguồn tin thân cận. Vì vậy theo kết luận cuối cùng, nữ diễn viên gạo cội ra đi vì tuổi cao sức yếu.

Sau khi hay tin, hàng loạt nghệ sĩ đã đăng tải những trạng thái bày tỏ sự đau buồn và lòng kính trọng tới Betty White, từ Ryan Reynolds, Hugh Jackman, P!nk, Michael B. Jordan cho tới Chris Evans, Ariana Grande, Jennifer Garner...

Đối với những khán giả Việt Nam, Betty White là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim hài nổi tiếng như The Proposal hay You Again. Còn với khán giả phương Tây, bà là gương mặt gạo cội trên màn ảnh nhỏ, nhưng mức ảnh hưởng lại không hề nhỏ tới Hollywood trong suốt gần 80 năm làm nghề.

Cho tới trước ngày 31/12/2021 vừa qua, Betty White vẫn là một trong những ngôi sao hiếm hoi thuộc “thời kỳ vàng” của Hollywood (1940 - 1960) còn sống. Sinh ra và lớn lên tại Oak Park (thuộc bang Illinois, Mỹ), bà đã từng sống qua thời kỳ Đại suy thoái và cả Thế Chiến thứ II, từng trải qua 3 cuộc hôn nhân và 2 trong số đó đổ vỡ chỉ vì những người chồng cũ này muốn bà từ bỏ sự nghiệp diễn xuất.

Vào thập niên 50, sau 2 cuộc hôn nhân không như mong muốn, nữ diễn viên bắt đầu tự tìm chỗ đứng cho chính mình tại chốn Hollywood hoa lệ và trở thành “biểu tượng truyền hình Mỹ” khi là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử màn ảnh nhỏ được nắm quyền sáng tạo cả đằng trước và sau ống kính. Xuyên suốt sự nghiệp 8 thập kỷ, Betty đã góp mặt trong hơn 120 dự án nghệ thuật, thắng 5 trên tổng số 21 giải Emmys được đề cử và mang về 4 đề cử Quả Cầu Vàng.

Những tác phẩm Betty tham gia hầu hết đều là thể loại hài kịch, trong đó bà sở hữu một chương trình riêng mang tên The Betty White Show, cũng như từng tham gia nhiều sitcom huyền thoại như: Life with Elizabeth, I Love Lucy, The Mary Tyler Moore Show và đặc biệt là The Golden Girls - series đã làm nên tên tuổi của “cô gái vàng” này. Và theo như Betty chia sẻ, sự lạc quan chính là bí quyết trường thọ của bà.

Không chỉ được yêu quý vì tài năng và sự hài hước, khán giả còn rất ngưỡng mộ Betty White vì bà là người ủng hộ quyền lợi của cộng đồng LGBTQ+ cũng như là thành viên của Hiệp hội bảo vệ động vật suốt 50 năm qua.

Dẫu chưa bao giờ sinh con nhưng Betty lại rất đỗi tự hào khi được làm mẹ kế của ba đứa con riêng của người chồng đầu tiên. Nhưng cuộc hôn nhân êm ấm với người chồng thứ ba Allen Ludden mới là bến đỗ hạnh phúc nhất, và bà đã quyết định không tái hôn sau khi ông Ludden mất vì ung thư vào năm 1981.

“Kể cả khi Betty đã gần 100 tuổi, tôi vẫn nghĩ rằng bà ấy sẽ sống mãi. Tôi và cả thế giới động vật ngoài kia mà Betty đã luôn yêu thương sẽ nhớ bà ấy vô vàn. Tôi không nghĩ rằng bà ấy sợ cái chết vì bà luôn mong được gặp lại người chồng Allen Ludden thân thương và tin rằng sẽ lại được ở bên ông ấy,” trích từ lời của người quản lý Jeff Witjas.

Vào ngày 17/1 sắp tới, cũng là sinh nhật lần thứ 100 của nữ diễn viên gạo cội, bộ phim tài liệu điện ảnh Betty White: 100 Years Young - A Birthday Celebration vẫn sẽ được công chiếu như một lời tri ân đến “cô gái vàng” này.

Mark Nguyễn