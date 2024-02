Khoảnh khắc đáng yêu của Na-Ngạn "Yên Hỏa Nhân Gia": Ngỏ lời kiểu học bá lạ lắm!

HHT - Giữa hàng loạt những tình tiết oái oăm khiến người xem phải ấm ức thay nhân vật của "Yên Hỏa Nhân Gia" (hay "Pháo Hoa Nhân Gia"), thì vài phút ngắn ngủi mỗi tập của Đào Xu Na (Tôn Thiên) và Trương Tiểu Ngạn (Trần Tĩnh Khả) chính là sự cân bằng, viên kẹo ngọt xoa dịu cơn tức giận của khán giả.

Yên Hỏa Nhân Gia đã đi được 2/3 chặng đường, nhưng những phân cảnh chung của Na - Ngạn couple chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù vậy, sức nóng của cặp đôi này không hề giảm nhiệt. Người xem đều mong ngóng từng cảnh quay của bộ đôi, dù chỉ là cái lướt nhẹ vài phút.

Phân cảnh chung đầu tiên khi phim lên sóng của Đào Xu Na và Trương Tiểu Ngạn là nàng học bá mang quà tới tỏ tình với đàn anh. Nào ngờ, anh lại "hơi chê", cũng lấy lịch học kín mít của mình làm cớ không có thời gian hẹn hò mà từ chối cô.

Một trong những phân cảnh cưng xỉu của bộ đôi này phải kể tới màn "mượn rượu tỏ tình" vừa buồn (cười) vừa thương từ Đào Xu Na. Lúc này, cô hiểu nhầm Tiểu Ngạn sắp kết hôn, nên trong cơn say không kiềm chế được cảm xúc mà nói hết lòng mình. Cô khẳng định sẽ chấm dứt đơn phương vì anh sắp thành chồng người ta, rồi quay lưng bỏ về. Chẳng kịp giải thích với người say, Tiểu Ngạn vội chạy theo, giữ chặt không cho cô lên xe của người lạ đến khi bạn thân của Na Na chứng minh mình biết cả về anh, Tiểu Ngạn mới để cô đi. Khán giả lúc này "đổ rầm" vì độ dễ thương của Xu Na và ga-lăng của Tiểu Ngạn.

Cả hai đều học giỏi, là dân nghiên cứu nên cách ngỏ lời cũng khiến khán giả phải "cạn ngôn". Muốn Xu Na tới ở chung với mình, Trương Tiểu Ngạn làm hẳn công thức tính kín 2 trang giấy để giải thích xem làm thế nào hai người có nhiều thời gian bên nhau nhất. Fan đùa rằng cũng chỉ có Na Na u mê lại là dân trong ngành mới hiểu nổi bước đi này của Tiểu Ngạn. Nhưng cách ngỏ lời độc lạ này từ "đàn anh Trương" cũng làm người xem mê tít.

Từ khi Na - Ngạn chính thức thành đôi, cấp độ ngọt trong khung hình chung của hai người cũng tăng lên thấy rõ. Mỗi cái nắm tay, nhéo má hay đơn giản chỉ là cái nghiêng đầu nhìn đối phương, ngồi cạnh nhau... đều "bắn chemistry" ngập đường. Biên kịch và đạo diễn của Yên Hỏa Nhân Gia cũng nhận được lời khen khi cho khán giả thấy khía cạnh đời thường của bộ đôi này thay vì chỉ để nhuốm màu hồng.

Họ cũng giận dỗi rồi làm lành. Na Na biết được nam thần trong mộng của mình không phải chỉ vùi đầu sách vở, nghiên cứu mà cũng nghiện game tới nỗi bỏ bê bài luận. Trương Tiểu Ngạn cũng phải bất lực vì sự bừa bộn, ngồi nhặt tóc làm nghẽn ống thoát của Xu Na.

Không phải hôn, cảnh ôm mới là những phân đoạn khiến fan xao xuyến với Na - Ngạn. Khoảng cách chiều cao đẹp, Tiểu Ngạn luôn dang rộng cánh tay chờ Xu Na tới nhào vào lòng mình dễ thương như mèo co, cảm giác che chở và an toàn mà chàng học bá tỏa ra là lý do làm người xem bất giác cười tủm tỉm.

Độ viral của Na - Ngạn không thể thiếu sự góp công từ khả năng diễn xuất tự nhiên và ăn ý của Tôn Thiên - Trần Tĩnh Khả. Vì thời lượng trong Yên Hỏa Nhân Gia quá ít, fan của bộ đôi muốn hai người sớm hợp tác trong một dự án mới. Gần đây, paparazzi xứ Trung còn tung ra hình ảnh cho rằng Tôn Thiên và Trần Tinh Khả đang sống chung, làm dấy lên nghi vấn phim giả tình thật. Theo blogger nổi tiếng Lưu Đại Chùy, căn hộ là của Tôn Thiên vì bạn trai cũ của cô cũng từng bị bắt gặp tới đây.