Bật cười trước phản ứng của Lee Jae Wook khi MC nhắc tới Karina: "Anh ấy đã sốc"

HHT - Tập mới của "Salon Drip" có Lee Jae Wook tham gia được đăng vào đúng ngày mà tin hẹn hò của anh và Karina tung ra. Lại một điều trùng hợp nữa là trong tập này, Karina lại bất ngờ được nhắc tới và phản ứng của Lee Jae Wook đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Lee Jae Wook đã cùng Lee Jun Young tham gia chương trình Salon Drip để quảng bá cho bộ phim sắp lên sóng là The Impossible Heir (Người Thừa Kế Bất Đắc Dĩ). Tập này được lên sóng vào đúng ngày mà tin hẹn hò của Lee Jae Wook và Karina bị Dispatch khui ra. Do show được ghi hình trước nên thời điểm này hai người vẫn chưa công khai chuyện tình cảm. Nhưng bất ngờ là nàng host Jang Do Yeon đã đề cập tới Karina.

Lúc này, cô đang nói về việc dự kiến sản xuất một chương trình du lịch với những người từng xuất hiện trên Salon Drip. Go Youn Jung và Karina là hai người được cô nhắm tới. Lee Jae Wook đã ngỏ lời: "Thế em có thể tham gia không?" và Do Yeon đã hài hước thêm anh vào danh sách.

Điều khiến khán giả thích thú là Go Youn Jung là bạn diễn sánh đôi với Lee Jae Wook trong Hoàn Hồn (Alchemy of Souls), còn Karina là người con gái đang trong giai đoạn tìm hiểu với anh. Nếu tập Salon Drip được đăng trước tin của Dispatch, fan "đẩy thuyền" cho bộ đôi Hoàn Hồn hẳn sẽ vui mừng, nhưng tình hình hiện đã khác hẳn.

Phản ứng của Knet dưới tập phát sóng:

"28:53, lúc ấy Lee Jae Wook như 'xịt keo' lúc nghe tới Karina."

"Tôi không thể tin được tên của Karina lại được nhắc đến."

"Lee Jae Wook bị sốc ở phút 28:53."

"Nhìn vào bình luận, có cảm giác như người hâm mộ Karina đến để xem Lee Jae Wook là người như thế nào."

"Nhưng mà Karina và Lee Jae Wook có tính cách giống nhau, cả hai đều có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi tìm hiểu thì bạn sẽ thấy họ rất ấm áp, thân thiện, vui vẻ. Đó là sự kết hợp bất ngờ nhưng hòa hợp."

Karina và Lee Jae Wook lần đầu gặp nhau ở show diễn của Prada tại Milan hồi tháng 1 năm nay. Câu chuyện yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên của hai người nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Sau bài đăng của Dispatch, công ty chủ quản của hai ngôi sao xác nhận cả hai đang trong quan hệ tìm hiểu. Trong khi đó cư dân mạng hướng chỉ trích về phía Dispatch vì khui tin quá sớm khi hai người chỉ đang tìm hiểu hơn 1 tháng.