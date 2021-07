Khoảnh khắc đẹp mùa thi: Chiến sĩ công an kết hoa tặng thí sinh, đội tiếp sức hết mình

HHT - Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, nhiều khoảnh khắc dễ thương, ấm áp tại các điểm thi đã được ghi lại khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng, an tâm.

Theo đó, sáng 7/7, các thí sinh chính thức bước vào Kỳ thi xét tốt nghiệp THPT 2021. Môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn. Như mọi năm, sau khi kết thúc buổi thi, nội dung xoay quanh đề thi Văn được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội.

Tuy nhiên, giữa mùa thi căng thẳng, vài khoảnh khắc được ghi lại một cách tình cờ cũng khiến nhiều người ấm lòng. Tại một điểm thi ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, một chiến sĩ công an đã cẩn thận kết lại từng bông hoa nhỏ để tặng thí sinh hoàn thành bài thi sớm nhất.

Bạn Nguyễn Thị Sương, chủ nhân của những bức hình chia sẻ: “Mình đang trực ngoài cổng thì đột nhiên bắt gặp một anh công an nhặt hoa phượng rồi ngồi chăm chú kết thành đóa. Thấy rất thú vị nên mình chụp lại ngay.”

Sương là thành viên phụ trách truyền thông của đội tiếp sức mùa thi tại trường THPT Hắc Dịch, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sương chia sẻ thêm chiến sĩ công an dự định sẽ tặng hoa cho bạn nào ra khỏi phòng thi đầu tiên khi tiếng trống vang lên. Anh còn dặn: “Nhớ chụp cho mình một bức với bạn may mắn đó nha.” Tuy nhiên, lúc sau, do quá bối rối vì nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi cùng lúc, anh đã quyết định tặng cho “nàng thơ” đi gần mình nhất.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hiền (Quận 11, TP.HCM), các thí sinh dự thi môn Toán phải xếp hàng chờ kiểm tra giấy xét nghiệm, rửa tay và đo thân nhiệt. Dưới thời tiết nắng nóng, các thành viên của đội tiếp sức mùa thi đã chuẩn bị bìa giấy, áo khoác của chính mình để hỗ trợ các thí sinh tránh nóng.

Tại huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, các tình nguyện viên đã đến nhà của bạn Phạm Mai Hương từ sớm để đưa đón và cõng bạn vào trường. Hương bị đứt gân chân cách đây 20 ngày nên không thể tự đến địa điểm thi.

Ngoài ra, thí sinh Lê Trần Minh Thạnh cũng nhận được sự trợ giúp tương tự từ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại điểm thi số 30 tỉnh Quảng Nam. Ban đầu, nữ thí sinh còn e ngại nhưng sau khi được động viên, cô bạn đã đồng ý để chiến sĩ công an hỗ trợ đưa lên phòng thi.