Khoe phong cách hàng hiệu sang chảnh nhưng Hồ Ngọc Hà lại mắc lỗi tiếng Anh

HHT - Muốn giải thích lý do thay đổi phong cách thời trang trong show "The New Mentor" nhưng Hồ Ngọc Hà lại bị phát hiện viết sai một thuật ngữ đang rất phổ biến trong giới thời trang.

The New Mentor 2023 có tới 4 super mentor là: Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Lan Khuê, Hương Giang. Và cuộc chiến thời trang của bốn vị super mentor này còn được khán giả quan tâm hơn những màn tranh tài căng thẳng giữa các thí sinh. Trong khi netizen cứ ngỡ Hồ Ngọc Hà tiếp tục “trưng trổ” những set đồ đa màu sắc, giúp cô luôn nổi bật dù đứng cạnh các mỹ nhân khác thì The New Mentor càng lên sóng, Hồ Ngọc Hà lại càng tiết chế bảng màu trên trang phục của mình. Cô đặc biệt ưa thích màu đen, nhiều lần diện cả cây đen từ đầu đến chân hoặc nếu không cũng là quần áo đơn sắc với tông màu trang nhã như be, ghi. Hà Hồ dường như "đoạn tuyệt" hẳn với những bộ váy áo cầu kỳ, nhiều họa tiết bắt mắt. Trang phục hàng hiệu có logo nhà mốt quá nổi bật cũng không được cô cho lên sóng như trước kia. Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà tiết lộ cô từng xây dựng hình ảnh màu sắc rực rỡ khi tham gia The Face Vietnam mùa 1. Nhưng đến với The New Mentor thì cô lại chuyển hướng sang trang nhã, đúng với tiêu chí “quiet luxury” (sang ngầm). Hồ Ngọc Hà cho rằng phong cách này phù hợp với chương trình, với các super mentor khác và với cảm xúc của chính cô. Chỉ có điều bài đăng của Hồ Ngọc Hà lại mắc phải một sai sót ngộ nghĩnh. Thay vì "quiet luxury" thì cô lại viết nhầm thành "quite luxury". Hai từ này rất dễ bị nhầm với nhau nếu chúng ta không chú ý, tuy Hà Hồ viết nhầm thì netizen vẫn hiểu đúng được cô muốn nói gì. Quiet luxury đang là xu hướng thịnh hàng nhất trong làng thời trang cao cấp. Giờ đây, mọi người không còn ưa chuộng những trang phục quá cầu kỳ nhiều chi tiết, không thích sử dụng các món đồ có logo to rõ ràng như muốn khoe rằng "tôi đang dùng đồ hiệu này các chị em ơi". Ngược lại, người ta sẽ lựa chọn những bộ trang phục, phụ kiện đơn sắc, trang nhã, không logo không hoạ tiết hoặc in chìm trên sản phẩm nhưng vẫn toát lên vẻ vô cùng sang trọng. Quả thực những set đồ Hồ Ngọc Hà mặc lên The New Mentor những tập gần đây có phong cách tối giản và lại càng tôn lên vẻ tinh tế, thời thượng cho thấy “nữ hoàng giải trí” vẫn luôn là người đi đầu xu hướng trong showbiz Việt. Cùng trải qua thất bại, Hoàng Phương - Hương Ly liệu có cùng tận hưởng thành công? Nàng hậu chăm chỉ nhất V-Biz: Đi nghỉ dưỡng cùng chồng vẫn tranh thủ làm việc Lý do nào khiến Hoa hậu Đỗ Thị Hà hai tháng qua không thể đi tập gym? Sơn Vũ - Ảnh: FBNV