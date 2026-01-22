Không cần phát hành nhạc mới, Taylor Swift vẫn lập kỷ lục ngay tháng đầu năm

HHTO - Taylor Swift trở thành nữ nghệ sĩ trẻ nhất được đề cử vào "Songwriters Hall of Fame" (tạm dịch: Đại sảnh Danh vọng các Nhạc sĩ), đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp âm nhạc của cô.

Sáng 21/1, ban tổ chức Songwriters Hall of Fame chính thức công bố danh sách các nhạc sĩ được đề cử vinh danh năm 2026 tại Đại sảnh Danh vọng các Nhạc sĩ. Trong đó, Taylor Swift gây chú ý khi trở thành người phụ nữ trẻ nhất trong lịch sử được đề cử ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ, tiếp tục khẳng định dấu ấn nổi bật của nữ ca sĩ trong lĩnh vực sáng tác và tầm ảnh hưởng rộng lớn trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Danh sách đề cử của Songwriters Hall of Fame 2026.

Việc Taylor Swift được xướng tên ngay trong năm đầu tiên đủ điều kiện được đề cử cho thấy sự ghi nhận đặc biệt dành cho những đóng góp của cô trong lĩnh vực âm nhạc. Theo quy định được áp dụng từ năm 1969, một nhạc sĩ chỉ được xem xét đề cử sau 20 năm kể từ khi phát hành tác phẩm thương mại đầu tiên.

Taylor Swift được xướng tên ngay trong năm đầu tiên đủ điều kiện xét duyệt.

Với dấu mốc bắt đầu từ đĩa đơn Tim McGraw (2006), Taylor Swift đã hoàn tất hành trình 20 năm miệt mài với các ca khúc tự sáng tác để tiến thẳng vào hàng ngũ những nhạc sĩ danh tiếng nhất mọi thời đại. Đáng chú ý, cô cũng là một trong số ít nghệ sĩ từng nhận giải Hal David Starlight Award - dành cho các nhạc sĩ trẻ có ảnh hưởng nổi bật với những tác phẩm do chính họ sáng tác của Songwriters Hall of Fame vào năm 2010.

Đã 20 năm kể từ ngày Taylor Swift ra mắt ca khúc đầu tiên.

Bên cạnh Taylor Swift, danh sách đề cử vinh danh năm 2026 còn có nhiều tên tuổi kỳ cựu như Gene Simmons và Paul Stanley của ban nhạc KISS, Alanis Morissette, Walter Afanasieff, Christopher “Tricky” Stewart, Kenny Loggins, Kate Bush, P!nk... cùng bộ đôi Terry Britten và Graham Lyle.

Lễ vinh danh và dạ tiệc trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6/2026 tại thành phố New York (Mỹ). Đây hứa hẹn là một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý của năm, đánh dấu sự gia nhập của thế hệ nghệ sĩ mới vào hàng ngũ những tên tuổi huyền thoại.