Kim Kardashian bất ngờ "quay xe" công khai khen Taylor Swift là nghệ sĩ toàn năng

HHTO - Việc Kim Kardashian bất ngờ nhắc đến Taylor Swift thu hút sự chú ý của người hâm mộ và giới truyền thông. Liệu đây có phải hành động giảng hòa sau những bất đồng kéo dài cả thập kỷ giữa hai người?

Trong tập mới nhất podcast Khloé in Wonderland, Kim Kardashian khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi nhắc đến Taylor Swift, người từng vướng nhiều ồn ào với cô trong quá khứ. Đây là lần hiếm hoi Kim công khai thể hiện thái độ mềm mỏng và trực tiếp nhất kể từ sau hàng loạt bất đồng giữa hai người kéo dài gần một thập kỷ qua.

Taylor Swift được nhắc đến trong tập mới nhất của Khloé in Wonderland.

Cụ thể, trong cuộc trò chuyện cùng Khloé Kardashian, khi được hỏi liệu công chúng có bất ngờ nếu biết cô vẫn nghe nhạc của Taylor Swift hay không, Kim đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Nữ tỷ phú cho biết một số ca khúc của giọng ca Cruel Summer vẫn nằm trong danh sách phát cá nhân của cô. Đáng chú ý, Kim Kardashian còn công khai dành lời khen cho Taylor Swift, gọi cô là một nghệ sĩ vô cùng tài năng và có tầm vóc lớn trong âm nhạc.

Nữ tỷ phú cho biết các ca khúc của Taylor vẫn nằm trong danh sách phát cá nhân của cô.

Taylor Swift và Kim Kardashian từng có mối quan hệ bạn bè trước khi vướng vào ồn ào lớn năm 2016. Mâu thuẫn bắt nguồn từ ca khúc Famous của rapper Kanye West - chồng cũ của Kim, trong đó Taylor bị nhắc đến bằng những ca từ gây tranh cãi. Ngay sau đó, Kim Kardashian công bố đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Kanye và Taylor, cho rằng nữ ca sĩ đã đồng ý với nội dung bài hát, khiến hình ảnh của Taylor bị tổn hại nghiêm trọng và nữ ca sĩ chịu nhiều chỉ trích từ dư luận thời điểm đó.

Taylor Swift và Kim Kardashian từng có mối quan hệ bạn bè trước khi vướng vào ồn ào.

Taylor Swift lên tiếng khẳng định mình chưa từng chấp thuận phần ca từ mang tính xúc phạm và cho rằng đoạn ghi âm đã bị cắt ghép, đặt cô vào thế bất lợi. Từ đó, mối quan hệ giữa Taylor Swift và Kim Kardashian gần như chấm dứt, trở thành một trong những lùm xùm đình đám bậc nhất làng giải trí. Về sau, khi đã được "minh oan", Taylor Swift đã đưa vụ ồn ào năm 2016 vào âm nhạc, tiêu biểu là ca khúc thanK you aIMee được xem như lời "đá xoáy" trực diện tới Kim thông qua cách chơi chữ trong tên bài hát.