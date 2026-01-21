Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không: Trùng hợp như vô thực của Kim Seon Ho - Youn Jung

HHTO - Cảnh Cha Mu Hee - Joo Ho Jin ngắm cực quang trong "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?" (Can This Love Be Translated?) là giả, do đồ họa hỗ trợ. Nhưng sự thật phía sau lại lãng mạn, siêu thực đến mức như thể Kim Seon Ho - Go Youn Jung được "trời chọn" để sánh đôi trên màn ảnh.

Cùng ngắm cực quang là một trong những cảnh tiêu biểu của Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không, được quay tại hồ Louise (Công viên quốc gia Banff - Alberta, Canada). Cha Mu Hee (Go Youn Jung) hi vọng Joo Ho Jin (Kim Seon Ho) khi nhìn thấy cực quang sẽ luôn nhớ về cô như câu chuyện cô gái quyết dạy người mình yêu cách cầm đũa. "Anh thấy cực quang rồi" là hồi đáp, là lời tỏ tình mà chàng phiên dịch viên gửi đến Mu Hee.

Trong phim, Cha Mu Hee và Hiro cùng ê-kíp "Romance Trip" lên khu cắm trại để "săn" cực quang. Mu Hee đã trông đợi đến mức tin rằng gom đủ 7 cây cỏ 4 lá sẽ có đủ may mắn, nhưng khi biết tình đơn phương của Joo Ho Jin làm đạo diễn, cô cầu mong điều ngược lại. Tưởng đây là một tối buồn, vừa không thể tận hưởng cảnh đẹp vừa sốt ruột vì lo Ho Jin gặp tai nạn, Mu Hee nhận được tin nhắn của anh. Cả hai cùng ngắm cực quang đúng như điều ước của cô.

Từ họp báo đến khi tham gia show quảng bá, Go Youn Jung liên tục kể lại chuyện này, đủ thấy cô "lụy" cỡ nào. Đây cũng là khoảnh khắc được Youn Jung và Kim Seon Ho chia sẻ đã giúp họ thân thiết hơn.

Trên phim, các cảnh cực quang đều là kỹ xảo VFX. Cảnh giả nhưng câu chuyện phía sau lại lãng mạn đến vô thực khi gần như trùng khớp với cảnh phim, chỉ đổi ngược lại, người phát hiện và gọi đối phương ra ngắm cực quang là "nhà gái".

Cụ thể, đoàn phim đã ghi hình mà không có cực quang, nhưng khi Go Youn Jung trở về khách sạn, cô nhìn thấy hiện tượng này và lập tức gọi điện cho Kim Seon Ho để báo mọi người ngắm cùng: "Tôi đã nói "anh Ho Jin, Ho Jin, cực quang kìa".

Nam diễn viên đang ngủ trong xe do ảnh hưởng lệch múi giờ. Kim Seon Ho mơ màng đáp: "Em nói dối" nhưng vẫn cùng mọi người ra khỏi xe và ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt đến mức suýt bật khóc.

Go Youn Jung khoe bầu trời cực quang trên Story Instagram vào năm 2024 - thời điểm ghi hình của "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không".

Story Instagram vào năm 2024 chụp dưới cực quang của nam thần má lúm.

Ngày 19/1/2026, Kim Seon Ho "xả thêm source" cực quang sau 2 năm ủ kĩ.

Sota cũng mới tung ảnh chụp với cực quang trên Instagram.

Đạo diễn từng xác nhận họ đã nhìn thấy cực quang 2 lần: Một là sau khi quay cảnh bên hồ xong, một lần là trước khi lịch trình quay ở Canada khép lại. Đây được coi như phép màu, tín hiệu may mắn cho Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?. Với khán giả, sự trùng hợp từ câu chuyện ngắm cực quang tại Canada được nhiều người cho rằng là tín hiệu vũ trụ khẳng định Kim Seon Ho và Go Youn Jung là "đôi chính trời chọn".