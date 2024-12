Không khí lạnh sắp về đến miền Bắc, Hà Nội có thể mưa từ ngày mai

HHT - Miền Bắc nước ta sắp có đợt gió mùa Đông Bắc mới, trời chuyển lạnh đến rét. Khối không khí lạnh “va” vào không khí ấm và ẩm khiến một số nơi, bao gồm Thủ đô Hà Nội, sẽ có mưa.

Trạng thái thời tiết ấm và ẩm (độ ẩm rất cao vào sáng và tối) ở miền Bắc nước ta sắp thay đổi, có thể ngay từ đêm nay đến rạng sáng mai.

Sáng nay, 5/12, miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của gió Đông Nam ấm và ẩm, buổi trưa và chiều ở Hà Nội nhiệt độ là khoảng 27 - 28oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các tỉnh thành lân cận cũng tương tự.

Từ đêm nay đến sáng sớm mai, một đợt không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, ban đầu là ở khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn…, đến đêm mai hoặc rạng sáng 7/12 sẽ mở rộng tới đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội.

Do không khí lạnh, nhiệt độ ở Hà Nội và các khu vực lân cận giảm khoảng 4oC vào ngày mai, với nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều khoảng 23 - 25oC.

Nhiệt độ ở miền Bắc sẽ tiếp tục giảm trong vài ngày tiếp theo. Cường độ của đợt không khí lạnh này tương tự đợt cuối tháng 11 nên nhiệt độ cũng như vậy (Hà Nội có thể rét nhất vào các sáng sớm cuối tuần, với nhiệt độ xuống khoảng 15 - 16oC).

Khi khối không khí lạnh này về đến miền Bắc nước ta và gặp không khí ấm - ẩm thì có thể gây mưa. Nên trong ngày 6 - 7/12, dự báo ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung có mưa rải rác, dù chủ yếu là mưa nhỏ nhưng người dân ra ngoài vẫn nên lưu ý mang theo đồ che mưa.

Dự báo sau đợt không khí lạnh này, đến khoảng 12/12, miền Bắc sẽ có đợt không khí lạnh mạnh hơn, gió mùa Đông Bắc về liên tục khiến nhiệt độ giảm sâu.