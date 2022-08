Không như Batman hay Joker, Lady Gaga đến giờ mới là Harley Quinn thứ 3 trên màn ảnh

HHT - Không như Người Dơi hay Joker được thủ vai bởi không ít tài tử nổi tiếng, Lady Gaga dưới vai trò Harley Quinn trong “Joker 2” chỉ mới là lần thứ 3 nàng hề này được thể hiện bởi một diễn viên “bằng xương bằng thịt” trên màn ảnh.

Thương hiệu Người Dơi đã không ít lần được các nhà làm phim mang từ những trang truyện tranh DC lên màn ảnh. Vì thế, những nhân vật nổi tiếng như Batman, Joker hay Catwoman cũng được vô số tài tử, minh tinh nổi tiếng thể hiện, thậm chí trở thành những "biểu tượng điện ảnh" như: Michael Keaton, Christian Bale, Heath Ledger, Joaquin Phoenix, Michelle Pfeiffer, Anne Hathaway,... Ấy vậy, Harley Quinn - ả bạn gái tâm thần của Joker với mức độ nổi tiếng không hề kém gã “hoàng tử tội phạm” - lại chỉ mới được làm sống dậy 3 lần trên màn ảnh.

Mia Sara

“Harley Quinn” Mia Sara sinh năm 1967. Bà bắt đầu sự nghiệp với màn sánh vai cùng tài tử Tom Cruise trong bộ phim Legend (1985) của đạo diễn gạo cội Ridley Scott. Xuyên suốt sự nghiệp, bà được khán giả biết đến nhiều nhất trong phim hài tình cảm Ferris Bueller’s Day Off (1986) và từng nhận giải Saturn cho vai diễn trong bộ phim Timecop (1994) đóng cùng ngôi sao nổi tiếng Jean-Claude Van Damme.

Mia Sara là người đầu tiên mang Harley Quinn đến với màn ảnh thông qua loạt phim truyền hình Birds of Prey (2002) - phần hậu truyện của loạt tác phẩm điện ảnh về Batman những năm 90 do đạo diễn Tim Burton cầm trịch. Đây là câu chuyện về những nữ anh hùng DC nổi tiếng tiếp quản việc săn đuổi tội phạm tại thành phố Gotham thay cho Batman, và Harley Quinn là phản diện chính với mưu đồ trả thù Gotham cho người yêu Joker. Tuy nhiên, thành công của Birds of Prey lại không quá lớn khi loạt phim kết thúc chỉ sau 1 mùa duy nhất.

Giờ đây, cái tên Mia Sara hoàn toàn đã trôi vào quên lãng khi nữ diễn viên nổi tiếng một thời không gây thêm được tiếng vang nào trong những năm 2000, và mọi cập nhật dự án của bà đã dừng hẳn từ năm 2013.

Margot Robbie

Khi nhắc đến Harley Quinn giờ đây, ai ai cũng có thể mường tượng tới hình ảnh nàng hề lòa loẹt, lố lăng nhưng không kém phần nguy hiểm và xinh đẹp của thương hiệu Vũ trụ Mở rộng DC do Margot Robbie thể hiện. Harley Quinn của DCEU ra mắt lần đầu với tư cách là thành viên của “biệt đội tự sát” trong bộ phim Suicide Squad (2016) và đến nay vẫn gây nhiều ấn tượng với khán giả qua sự cá tính rất riêng của mình.

Không ai có thể phủ nhận ánh hào quang của Margot Robbie hiện nay khi nữ minh tinh người Úc vừa là một diễn viên thực lực, vừa là một nhà sản xuất phim đáng nể với 2 đề cử Oscar cho vai diễn trong 2 bộ phim I, Tonya (2017) và Bombshell (2019); cũng như là nhà sản xuất đứng sau những bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng như Promising Young Woman (2020), Maid (2021) và sắp tới là “búp bê Barbie”.

Tuy vậy, với những dấu hiệu cảnh báo về sự sụp đổ của DCEU trong tương lai vì đường lối phát triển yếu kém lẫn “phốt” của các diễn viên và đạo diễn trong nhiều năm qua, khán giả thực sự lo lắng cho nàng Harley Quinn nổi tiếng này.

Lady Gaga

Lady Gaga đã quá nổi tiếng vì cô là một trong những cái tên chủ chốt của làng nhạc hiện đại. Bước chân vào giới giải trí với tư cách là một ca sĩ, nhưng giọng ca Bad Romance cũng thành công không kém khi lấn sân diễn xuất. Cho đến hiện tại, “quái vật mẹ” đã có đủ đề cử diễn xuất tại Oscar và BAFTA cho 2 bộ phim A Star Is Born (2018) và House of Gucci (2021), thắng một giải Quả Cầu Vàng cho vai diễn trong American Horror Story: Hotel (2015).

Dư luận đã vô cùng bất ngờ nhưng không kém phần ủng hộ khi Lady Gaga được chọn để trở thành Harley Quinn sánh vai cùng “Joker” Joaquin Phoenix trong phần hậu truyện Joker: Folie à Deux (2024) của kiệt tác năm 2019. Dẫu kinh nghiệm diễn xuất có thể chưa nhiều, nhưng với tài năng đã được công nhận, khán giả hoàn toàn có thể mong chờ ở Lady Gaga một Harley Quinn nội tâm hơn, đen tối hơn để có thể “nhân đôi cơn điên” trong Joker 2.