Không phải Lee Do Hyun, đây mới là người được fan ship nhiều nhất với Song Hye Kyo

HHT - Vẫn biết "đao phủ" Joo Yeo Jeong (Lee Do Hyun thủ vai) mới là nam chính, người Moon Dong Eun (Song Hye Kyo thủ vai) phải lòng, nhưng phản ứng hóa học bùng nổ bất ngờ giữa cô và Ha Do Yeong (Jung Sung Il thủ vai) khiến nhiều khán giả bất chấp "đẩy thuyền" cho nữ chính và chồng "ác nữ".

Ngay từ phần 1 của The Glory, thay vì "đẩy thuyền" cho cặp đôi chính Moon Dong Eun và Joo Yeo Jeong, nhiều khán giả đã chọn "lên thuyền" Dong Eun và Ha Do Yeong. Cách cô tìm hiểu, gây chú ý, tiếp cận "anh chú tài phiệt" dù chỉ nhằm mục đích báo thù nhưng fan lại cảm nhận được "tim bay" giữa bộ đôi này.

Ha Do Yeong là chồng của Park Yeon Jin - người từng bắt nạt và khiến thanh xuân của Dong Eun chìm trong đau khổ. Nhưng không hành xử thô lỗ, hống hách, coi thường kẻ yếu như vợ, Do Yeong luôn nhẹ nhàng, lịch thiệp trong mọi trường hợp. Giàu có, lịch lãm, là người chồng, người cha tốt tốt, sống lý trí và luôn biết cách tạo ra cũng như tận dụng lợi thế của mình - tất cả khiến "anh chú tài phiệt" Ha Do Yeong "đốn tim" người xem.

Giải đáp cho câu hỏi liệu Ha Do Yeong có thực sự phải lòng Moon Dong Eun hay không, biên kịch của The Glory - Kim Eun Sook đã có câu trả lời khiến fan của cặp đôi này thỏa mãn. Nữ biên kịch khẳng định câu nói "Tôi không biết" và khẳng định không rời bỏ Yeon Jin của Do Yeong có nhiều ý nghĩa.

"Anh ấy biết rằng anh ấy sẽ chỉ có ích với Dong Eun nếu anh ấy vẫn là chồng của Yeon Jin. Nếu anh ấy rời bỏ Yeon Jin, tức là không có lý do gì để anh ấy và Dong Eun chạm mặt nhau nữa. Thời điểm ấy, Do Yeong chưa biết hoặc chưa rõ về cảm xúc trong anh. Nhưng sau đó, khi anh đứng ăn gói cơm nắm tam giác, nó gợi nhớ về Dong Eun và anh ấy chắc rằng: "Ồ, tôi thực sự có tình cảm với người phụ nữ đó'.", biên kịch Eun Sook cho biết.

Dù yêu mến phản ứng hóa học giữa Song Hye Kyo và Jung Sung Il cỡ nào, fan chỉ muốn "đẩy thuyền" cho bộ đôi này trong The Glory. Bởi cả hai sẽ không thể có "phim giả tình thật" vì Jung Sung Il đang có cuộc hôn nhân 7 năm hạnh phúc. Anh và vợ từng có 3 năm yêu xa vì cô đi du học, 3 năm hẹn hò khi cô trở về, chia tay nhau khoảng 7 năm, quay lại trong 3 tháng và giờ đang 7 năm kết hôn mặn nồng.

Nhờ tương tác ăn ý trong The Glory của Song Hye Kyo và Jung Sung Il, khán giả hi vọng hai diễn viên sẽ sớm tái hợp trên màn ảnh trong tương lai.