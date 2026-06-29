Cú sốc World Cup 2026: Ông Park Hang-seo cúi đầu xin lỗi sau thất bại của ĐT Hàn Quốc

HHTO - ĐT Hàn Quốc dừng bước sớm tại vòng bảng World Cup 2026, kéo theo làn sóng thất vọng lớn từ người hâm mộ. Đáng chú ý, ông Park Hang-seo đã cúi đầu xin lỗi và kêu gọi bóng đá Hàn Quốc nhìn thẳng vào thất bại để thay đổi.

Thất bại của ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2026 tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông châu Á. Sau khi đội bóng xứ kim chi không thể vượt qua vòng bảng, ông Park Hang-seo đã xuất hiện trong cuộc họp báo và cúi đầu xin lỗi người hâm mộ quê nhà.

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước CH Czech. Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp trước Mexico và Nam Phi khiến đội bóng này chỉ có 3 điểm sau 3 lượt trận. Kết quả trên không đủ để Hàn Quốc giành quyền đi tiếp, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh 8 tấm vé dành cho các đội xếp thứ ba diễn ra rất khốc liệt.

Với tư cách Trưởng đoàn kiêm Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) phụ trách đội tuyển, ông Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối và nhận trách nhiệm về kết quả không như kỳ vọng. Nhà cầm quân từng rất thành công cùng bóng đá Việt Nam cho rằng đây, là thời điểm bóng đá Hàn Quốc phải nghiêm túc nhìn lại toàn bộ hệ thống, từ công tác chuẩn bị, vận hành đội tuyển đến chiến lược phát triển dài hạn.

Ông Park Hang-seo cúi đầu xin lỗi trước truyền thông. (Ảnh: Yonhap)

Hình ảnh ông Park cúi đầu xin lỗi nhanh chóng được truyền thông Hàn Quốc và khu vực quan tâm. Dù không trực tiếp giữ vai trò HLV trưởng, sự xuất hiện của ông Park trong thành phần hỗ trợ đội tuyển khiến ông trở thành một trong những nhân vật được chú ý sau thất bại của “Những chiến binh Taeguk”.

Không chỉ ông Park, sức ép sau kỳ World Cup đáng quên còn khiến HLV trưởng Hong Myung-bo quyết định từ chức. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng, đây là hệ quả khó tránh khỏi sau khi đội tuyển quốc gia không thể hoàn thành mục tiêu tối thiểu là vượt qua vòng bảng.

HLV tuyển Hàn Quốc từ chức sau thất bại ở World Cup 2026. (Ảnh: Yonhap)

Thất bại của ĐT Hàn Quốc cũng tạo ra phản ứng mạnh trong dư luận. Người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng khi đội tuyển sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng nhưng lại thi đấu thiếu ổn định ở thời điểm quan trọng. Nhiều ý kiến cho rằng bóng đá Hàn Quốc cần một cuộc cải tổ thực chất, thay vì chỉ thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Đối với ông Park Hang-seo, World Cup 2026 là lần trở lại đặc biệt với bóng đá Hàn Quốc sau nhiều năm gắn bó và tạo dấu ấn sâu đậm tại Việt Nam. Tuy nhiên, hành trình này khép lại bằng kết quả không mong muốn, khi đội tuyển quê nhà phải rời giải từ rất sớm.