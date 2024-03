Kim Go Eun: Từ cô dâu của "yêu tinh" Gong Yoo đến pháp sư chinh phục phim nghìn tỷ

HHT - Trong lúc bom tấn điện ảnh xứ Hàn "Exhuma" (Quật mộ trùng ma) vẫn đang càn quét phòng vé nội địa và quốc tế, tất tật thông tin liên quan về phim cũng như dàn diễn viên đều như cá gặp nước mà trở thành tiêu điểm. Nữ "pháp sư" Kim Go Eun sở hữu nhan sắc đẹp lạ đã chiếm trọn cảm tình với diễn xuất tài tình cùng khả năng ca hát nổi bật.

Phim điện ảnh Exhuma (Quật mộ trùng ma) đã nhanh chóng vượt mốc 10 triệu vé tại thị trường nội địa chỉ sau 32 ngày công chiếu, trở thành bộ phim đầu tiên đạt được thành tích này trong năm 2024.

Exhuma hiện đã cán mốc doanh thu hơn 67 triệu USD (tương đương khoảng hơn 1.660 tỉ đồng) tại Hàn Quốc. Phim được đầu tư kinh phí với 14 tỉ won (khoảng 10,4 triệu USD). Phim lọt Top 25 tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại của Hàn Quốc.

Có nhiều yếu tố dẫn đến sự thành công vượt bậc của Exhuma, bên cạnh nội dung lôi cuốn, kỹ xảo được đầu tư chỉn chu, việc sở hữu dàn diễn viên chất lượng từ chính đến phụ cũng trở thành điểm mạnh nổi trội. Trong số đó, không quá lời khi đánh giá màn nhập vai của Kim Go Eun là một trong những điểm nhấn ấn tượng của bộ phim.

Trong Exhuma, Kim Go Eun thủ vai một pháp sư trừ tà tên Hwa Rim. Cô được đánh giá là như thể đã sống trong nhân vật khi khiến mọi phân cảnh, kể cả hình ảnh một vị pháp sư hành lễ đều được tái hiện một cách tự nhiên và chân thực đến rùng mình.

Exhuma chỉ là một phần nhỏ trong kho tàng diễn xuất đồ sộ của cô. Xuyên suốt hơn 12 năm gia nhập làng giải trí, Kim Go Eun thể hiện và chứng minh được bản lĩnh qua những vai diễn đa dạng. Mỗi tác phẩm cô tham gia đều khắc họa nhân vật với sức hút và diễn xuất độc đáo hoàn hảo hơn cả giới hạn tròn vai.

Cô ra mắt với bộ phim A Muse vào năm 2012, dù chỉ là tân binh nhưng nữ diễn viên đã càn quét các giải thưởng Tân binh của năm tại các lễ trao giải trong năm, bao gồm cả chiếc cúp Rồng Xanh danh giá.

Mãi tới năm 2016, Kim Go Eun mới chính thức lấn sân sang hạng mục phim truyền hình với Cheese in the Trap và nhanh chóng phất lên nhờ "hội chứng Hong Seol". Cùng năm, sự nghiệp Kim Go Eun lên như diều gặp gió khi đảm nhận vai nữ chính trong bom tấn truyền hình Yêu tinh đóng cùng Gong Yoo.

Sau cơn sốt Yêu tinh, nữ diễn viên luôn là cái tên được chọn mặt gửi vàng của các nhà biên kịch có tiếng. Cô đảm nhận vai chính trong các tác phẩm như Quân vương bất diệt, Yumi's Cells... Sắp tới, Kim Go Eun sẽ sớm trở lại với phim truyền hình Love in the Big City cùng Eun Jung và Sang Yeon do Netflix sản xuất.

Không chỉ chinh phục khán giả bởi diễn xuất, Kim Go Eun còn gây ấn tượng bởi khả năng ca hát không thua kém ca sĩ. Cô không ít lần khoe giọng hát ngọt ngào của mình thông qua các chương trình Begin Again, Sea of hope... hay gần đây nhất là bản cover Make You Feel My Love đốn tim fan tại The Seasons.

Kim Go Eun có thể không sở hữu một nhan sắc mang vẻ "quốc sắc thiên hương" nhưng diễn xuất xuất thần đã tạo cho cô sức hút khó cưỡng. Sau hơn 12 năm hoạt động tích cực cả trên màn ảnh rộng lẫn truyền hình, Kim Go Eun đã từng bước gặt hái được quả ngọt trong sự nghiệp, và giờ đây cô đã chính thức ghi tên mình vào danh sách diễn viên 10 triệu vé với Exhuma.