Xác minh đoạn clip một nam sinh ở Phú Quốc bị nhóm bạn đánh đến bất tỉnh

HHTO - Cơ quan chức năng tại đặc khu Phú Quốc đang khẩn trương xác minh đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một học sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng đến bất tỉnh, gây bức xúc dư luận.

Ngày 7/3, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài gần 2 phút ghi lại cảnh một nam học sinh bị nhiều người cùng trang lứa vây quanh, liên tục dùng tay chân tấn công.

Theo nội dung clip, nạn nhân bị đánh nhiều lần và ngã xuống nền bê tông. Dù vậy, một số người trong nhóm vẫn tiếp tục lao vào hành hung, thậm chí dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân.

(Ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội)

Sau khi bị tấn công liên tiếp, nam sinh nằm bất động trên nền đường trong khi những người xung quanh vẫn đứng nhìn và quay lại sự việc.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ phẫn nộ trước hành vi bạo lực của nhóm thanh thiếu niên và đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm những người liên quan; đồng thời chỉ trích cả những người đứng xem khi không có động thái can ngăn vụ việc.

Sau khi nắm được thông tin từ mạng xã hội, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh vụ việc.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành thu thập thông tin, làm rõ danh tính những người xuất hiện trong clip cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Lãnh đạo địa phương cho biết nếu kết quả xác minh cho thấy có hành vi vi phạm pháp luật, các cá nhân liên quan sẽ bị xử lý theo quy định.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi học sinh, đặc biệt khi nhiều vụ việc được quay lại và lan truyền trên mạng xã hội. Các chuyên gia giáo dục cho rằng ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gia đình, nhà trường và xã hội cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc cho học sinh, đồng thời nâng cao ý thức của người xung quanh trong việc can ngăn và hỗ trợ nạn nhân khi xảy ra các vụ bạo lực.