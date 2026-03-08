Nam sinh THPT chuyên Hoàng Văn Thụ giành vòng nguyệt quế Tuần Olympia 26

HHTO - Mặc dù có màn khởi đầu không mấy thuận lợi, nam sinh Cấn Gia Bảo (trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Phú Thọ) đã xoay chuyển tình thế vô cùng ấn tượng và trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế với 255 điểm trong cuộc thi Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 2 Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 26.

Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chào đón sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Nguyễn Thị Thanh Ngân (trường THPT Hoàng Quốc Việt - Quảng Ninh), Nguyễn Minh Tài (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Gia Lai), Trần Hoàng Minh Châu (trường THPT Lương Thế Vinh - Quảng Trị), Cấn Gia Bảo (trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Phú Thọ).

Bốn nhà leo núi trong cuộc thi Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 2. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Ngay từ phần thi Khởi động, không khí tại trường quay đã diễn ra vô cùng gay cấn. Sau lượt thi cá nhân và phần thi chung, Minh Tài dẫn đầu với 75 điểm, đứng thứ hai là Minh Châu với 40 điểm, tiếp theo đó là Thanh Ngân 20 điểm và Gia Bảo 15 điểm.

Các thí sinh trong phần thi Khởi động.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 6 chữ cái, ngay sau khi ô gợi ý thứ nhất được mở ra, Minh Tài đã nhanh chóng đưa ra được đáp án chính xác cho từ khóa là “Xe Điện”, tiếp tục vị trí dẫn đầu đoàn leo núi với 145 điểm. Theo sau là Minh Châu 50 điểm, Thanh Ngân 30 điểm và Gia Bảo 15 điểm.

Đến vòng Tăng tốc, màn rượt đuổi điểm số của các thí sinh ngày càng sôi nổi. Minh Tài vẫn giữ vững phong độ với 225 điểm, Gia Bảo bất ngờ lội ngược dòng với 175 điểm, tiếp theo là Minh Châu 60 điểm và cuối cùng là Thanh Ngân 60 điểm.

Tại phần thi Về đích, Minh Tài đã lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Tuy nhiên, nam sinh không đưa ra được câu trả lời đúng cho cả 3 câu và vụt mất 20 điểm vào tay Thanh Ngân ở câu thứ hai. Cuối cùng, Minh Tài kết thúc phần thi của mình với 205 điểm.

Minh Tài là thí sinh đầu tiên bước vào vòng thi Về đích.

Gia Bảo lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Ở câu hỏi thứ nhất và thứ ba, nam sinh Phú Thọ xuất sắc đưa ra đáp án chính xác và kết thúc phần thi với 215 điểm.

Gia Bảo gây ấn tượng khi có màn lội ngược dòng xuất sắc, vươn lên vị trí dẫn đầu đoàn leo núi sau khi kết thúc vòng thi Về đích.

Minh Châu quyết định chọn gói câu hỏi 3 câu 30 điểm nhưng lại gây tiếc nuối khi cả ba đáp án nữ sinh đưa ra đều không chính xác. Gia Bảo nhanh chóng nhấn chuông trả lời ở câu hỏi thứ ba và giành được 30 điểm từ nữ sinh. Minh Châu kết thúc phần thi với 70 điểm.

Minh Châu gây tiếc nuối khi không trả lời đúng cả 3 câu hỏi.

Thanh Ngân lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Ở cả hai câu đầu nữ sinh đều không trả lời đúng, Gia Bảo rất nhanh sau đó nhấn chuông trả lời và có được 20 điểm ở câu thứ nhất. Đến câu hỏi thứ ba, Thanh Ngân đã xuất sắc trả lời đúng và trở về với tổng 80 điểm trong vòng thi.

Thanh Ngân ghi được 20 điểm ở câu hỏi cuối.

Kết quả chung cuộc, Cấn Gia Bảo (trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Phú Thọ) đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 255 điểm.

Gia Bảo chính là chủ nhân của vòng nguyệt quế Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 2 với tổng số điểm là 255 điểm.

Về nhì là Nguyễn Minh Tài (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Gia Lai) với 190 điểm, đứng thứ ba là Nguyễn Thị Thanh Ngân (trường THPT Hoàng Quốc Việt - Quảng Ninh) đạt 80 điểm, theo sau là Trần Hoàng Minh Châu (trường THPT Lương Thế Vinh - Quảng Trị) với 70 điểm.