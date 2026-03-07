Nâng Bước Thủ Khoa: Khi tình yêu tri thức đủ lớn, gió ngược cũng thành đà bay

HHT - Giữa một thế giới chuyển động không ngừng, Gen Z chúng mình đã biết cách tận dụng những luồng gió ngược để cất cánh. Những tân Thủ khoa, Á khoa từ chương trình Nâng Bước Thủ Khoa đã viết nên định nghĩa mới về sự tỏa sáng: Từ niềm tin không dễ lung lay và tình yêu tri thức không bao giờ tắt lửa.

Cất cánh với bản lĩnh bay ngược gió

Tên gọi Hồng Phong thường mang ý nghĩa làn gió thơm, phóng khoáng và tự do. Với Nguyễn Hồng Phong (tân sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoa Nông nghiệp Kinh tế, trường Đại học Phú Yên), để được bay cao như cái tên của mình, cậu bạn đã bền bỉ vượt qua những giới hạn của cơ thể. Mang trong mình căn bệnh hạ canxi trong máu và chứng xương thủy tinh, không lúc nào Hồng Phong để bản lĩnh và giấc mơ đại học của mình lặng gió.

Hồng Phong chọn ngành Quản trị kinh doanh vì muốn mở một cửa tiệm kinh doanh nhỏ đúng với ước mơ thuở nhỏ: “Từ bé mình đã thích được lì xì. Ba mẹ luôn phải làm việc vất vả để có tiền chạy chữa bệnh cho mình nên mình nghĩ tiền lì xì cũng là một khoản rất quan trọng để kinh doanh, đỡ đần gia đình”.

Để biến mục tiêu đó thành hiện thực, cậu-bạn-cá-chép đã học tập gấp bội để lấy lại phong độ trước khi vượt vũ môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Hồng Phong bộc bạch: “Năm lớp 10, sức khỏe của mình không tốt, vừa không thể đến trường vì thường xuyên điều trị truyền máu, vừa không theo kịp tiến độ học của các bạn trong lớp nên gần như mình đã phải tạm dừng việc học".

"May sao bạn Thái Quốc Bảo đã ở bên cạnh động viên, kèm mình học và chở mình đến trường hầu hết các ngày trong tuần. Bạn nào giỏi Toán thì kèm mình học Toán, bạn giỏi Văn thì kèm mình ôn Văn. Lúc đó mình tự nhủ ở bên cạnh mình có nhiều người tin tưởng mình đến vậy, sao mình không tin tưởng bản thân được chứ!”.

Người đồng hành tin cậy Thái Quốc Bảo cũng chính là cạ cứng kiêm “shipper” và gia sư miễn phí cho Hồng Phong. Chuyển từ việc “gõ đầu đứa bạn thân” thành ước mơ “gõ đầu trẻ”, anh-giáo-làng lớn lên tại mảnh đất Đắk Lắk cũng đang bắt đầu chặng đường làm nghề giáo của mình ở trường Đại học Sư phạm Huế - Đại học Huế.

Dù có ngoại hình mảnh khảnh, Hồng Phong lại mang một trái tim rực lửa với môn thể thao vua. Vì chứng xương thủy tinh, cậu bạn hiếm khi được thử đá bóng: “Dẫu vậy, mình không bỏ lỡ một mùa SEA Games nào. Dù chỉ theo dõi các cầu thủ qua màn hình nhỏ nhưng mình vẫn cổ vũ nhiệt tình như chính mình đang được chạy trên sân cỏ vậy!” - Hồng Phong hào hứng.

Vẽ tương lai từ những mảnh ghép “cũ nhưng vàng”

Là sinh viên Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp thuộc trường Đại học Bách Khoa ĐHQG TP.HCM, cậu bạn Phạm Quyết Thắng đã học cách tự lập từ nhỏ lúc cha mẹ ly hôn, mẹ đã gánh vác tài chính để hai chị em Quyết Thắng được tiếp tục học tập.

Quyết Thắng (giữa) cùng bộ đôi MC chương trình Nâng Bước Thủ Khoa 2025

Từ những năm là học sinh THCS, cậu bạn kỹ-sư-nhí đã nuôi dưỡng đam mê với kỹ thuật nhờ vào văn chương khi “luôn viết những dòng suy nghĩ vu vơ và những điều mình muốn làm vào nhật ký”. Quyết Thắng yêu con chữ, thích lắng nghe cuộc sống của chính mình để học cách điều tiết cảm xúc, duy trì sự kiên định và động lực cho tương lai.

Quyết Thắng chia sẻ trong ngày nhận học bổng Nâng Bước Thủ Khoa

Hành trình của Quyết Thắng không bắt đầu từ phòng thí nghiệm xịn xò mà từ 1001 góc nhỏ trong nhà: “Mình bén duyên với kỹ thuật từ việc mình thường sửa những đồ vật ở nhà như sửa cây quạt hư cho mẹ hay tự làm hồ oxy nuôi cá. Mình không có nhiều tiền để mua đồ mới, vậy nên việc chế tác lại những món đồ đã hỏng hay tham gia các dự án trong trường, làm cầu chịu lực, xe thế năng… đã cho mình một phép thử”.

Quyết Thắng giao lưu cùng các bạn trong đêm Gala Kỷ niệm 10 năm chương trình Nâng Bước Thủ Khoa

Từ những lần thử nghiệm khoa học đầu tiên đến khi được kết nạp Đảng viên khi còn là học sinh THPT, Quyết Thắng đã xây dựng tư duy giải quyết vấn đề từ những điều nhỏ bé và gần gũi nhất trong cuộc sống. “Thủ khoa không phải là người về nhất trong mỗi cuộc đua, nhưng lại là người cố gắng hết sức vì công việc để tiến bộ hơn mỗi ngày” - Quyết Thắng chia sẻ.

Thành công là mang theo ước mơ và niềm tin của nhiều người

Ít ai biết rằng cậu bạn Nguyễn Phúc Nhật Tâm (tân sinh viên ngành Công nghệ cơ khí, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, TP.HCM) đã có tuổi thơ gắn bó với mái chùa Vĩnh Phước (xã Bình Chánh, TP.HCM). Một ngày bình thường của Nhật Tâm bắt đầu với thói quen dậy sớm, thực hiện lễ bái, tụng kinh, niệm Phật, tu tập, phụ giúp các sư quét sân, nấu cơm chay, chăm sóc khuôn viên chùa…

Nhật Tâm (thứ tư bên trái qua) được nhận học bổng thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Với lịch trình bận rộn, việc học của cậu bạn sinh năm 2K7 chưa bao giờ là một quá trình đơn độc mà luôn là sự sẻ chia và tiếp nối. Không chỉ là học trò ưu tú, Nhật Tâm còn là “anh giáo Gen Z” dạy các em nhỏ mồ côi trong chùa biết viết những nét chữ đầu tiên, biết yêu quý từng trang sách và cách tự học, tự lập trong tư duy.

Theo Nhật Tâm, mùa Tết tại chùa năm nay lại đặc biệt và ấm áp khi ngoài “khoảnh khắc nấu bánh chưng, đón giao thừa với các quý Phật tử và những đoàn hỗ trợ, thiện nguyện”, cậu bạn và sư phụ còn đón tin vui nhận học bổng của chương trình Nâng Bước Thủ Khoa.

Nhật Tâm hiện là sinh viên năm nhất ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Mang theo ước mơ và niềm tin của nhiều người: “Mình luôn thấy may mắn và tự hào khi được sư phụ Nguyễn Thị Hồng Nhi dạy mình biết ước mơ. Và ước mơ lớn nhất của mình là được giúp đỡ những bạn có cùng hoàn cảnh với bản thân. Dù biết khi lên Đại học, mình sẽ thường xuyên phải đi học xa chùa nhưng dẫu có khó khăn thì mình vẫn kiên trì bước đi trên con đường mình đã chọn. Từ đó, những lo âu về tài chính hay tương lai chưa bao giờ trở thành áp lực” - Nhật Tâm bộc bạch. Khi niềm tin đủ lớn, mọi khó khăn chỉ là phép thử lửa, là cơn gió ngược để chúng mình có đà bay trên đường băng phía trước.

Nằm trong khuôn khổ hoạt động thường niên của Báo Tiền Phong phối hợp với Quỹ Tài năng trẻ Việt Nam của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, chương trình Nâng Bước Thủ Khoa năm 2025 đã vinh danh và tiếp sức cho 120 Thủ khoa, Á khoa và thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh Đại học vượt nghịch cảnh để tiếp bước đến giảng đường đại học.