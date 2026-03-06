Sắp tới học sinh lớp 5, lớp 9 có thể làm bài thi khảo sát trực tiếp trên máy tính

HHTO - Từ ngày 15/4/2026, việc khảo sát đánh giá chất lượng giáo dục đối với học sinh lớp 5 và lớp 9 có thể được thực hiện trên máy tính thay vì chỉ làm bài trên giấy như trước đây. Quy định mới được Bộ GD&ĐT ban hành nhằm hiện đại hóa công tác đánh giá, đồng thời giúp thu thập dữ liệu chính xác hơn về chất lượng Giáo dục phổ thông.

Thêm hình thức khảo sát qua máy tính

Theo Thông tư 08/2026 của Bộ GD&ĐT về đánh giá diện rộng cấp quốc gia chất lượng giáo dục phổ thông, từ ngày 15/4/2026, việc khảo sát học sinh có thể được tổ chức theo nhiều hình thức khác nhau.

Cụ thể, bài khảo sát có thể thực hiện bằng máy vi tính, trên giấy hoặc kết hợp cả hai hình thức. Đây được xem là điểm mới so với quy định trước đây, khi phần lớn các bài khảo sát chỉ thực hiện bằng hình thức làm bài trên giấy.

Việc bổ sung hình thức khảo sát qua máy tính được kỳ vọng giúp quá trình tổ chức đánh giá trở nên thuận tiện hơn, đồng thời phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục.

Khảo sát học sinh lớp 5 và lớp 9 theo chu kỳ 5 năm

Theo quy định mới, chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia sẽ được thực hiện theo chu kỳ 5 năm một lần. Đối tượng tham gia khảo sát là học sinh lớp 5 và lớp 9, được lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu trên phạm vi toàn quốc.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Các bài khảo sát nhằm đánh giá mức độ đạt được của học sinh về kiến thức, kỹ năng, năng lực và phẩm chất theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bên cạnh bài làm của học sinh, chương trình còn có các phiếu hỏi dành cho giáo viên, nhà trường và học sinh để thu thập thông tin về điều kiện dạy học, môi trường giáo dục và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Cơ sở hoạch định chính sách giáo dục

Kết quả khảo sát không được sử dụng để xếp hạng hay đánh giá cá nhân học sinh, giáo viên hay nhà trường. Thay vào đó, dữ liệu thu thập được sẽ phục vụ cho việc đánh giá tổng thể chất lượng giáo dục phổ thông, từ đó giúp cơ quan quản lý xây dựng và điều chỉnh chính sách giáo dục phù hợp.

Theo Bộ GD&ĐT, việc triển khai khảo sát theo phương thức mới, đặc biệt là ứng dụng khảo sát trên máy tính, sẽ góp phần nâng cao độ chính xác của dữ liệu, đồng thời tạo cơ sở khoa học cho việc cải thiện chất lượng dạy và học trong thời gian tới.