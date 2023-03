Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của ĐHQG TP.HCM: Đề vừa sức, có thể đạt điểm cao

HHT - Hôm nay 26/3, hơn 90.000 thí sinh đã tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. Nhiều bạn nhận xét đề thi năm nay khá vừa sức, có kiến thức vững vàng hoàn toàn có thể đạt điểm cao.

Năm 2023, kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 1 của Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM được tổ chức tại các địa phương gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Thuận, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang và Đồng Tháp.

Ở TP.HCM kỳ thi diễn ra ở nhiều trường Đại học như: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM... và các điểm thi là các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM.

Bạn Thanh An (lớp 12 trường THPT Marie Curie, TP.HCM) nhận xét, các câu hỏi liên quan đến môn Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lí và Tiếng Anh dễ hơn so với đề thi năm ngoái cũng như đề thi minh họa. Tuy nhiên, vẫn có những câu khá dễ nhầm lẫn như "Chọn câu thành ngữ sai chính tả: Dây mơ rễ má, dương đông kích tây" hay câu "Xác định thể thơ song thất lục bát" cũng khiến Thanh An suy nghĩ lâu hơn một chút.

"Các câu hỏi môn Hóa học chủ yếu là kiến thức thông hiểu, nên mình không tốn quá nhiều thời gian. Riêng môn Toán tư duy lại hơi lắt léo, sai một ý là ra sai kết quả ngay. Nhìn chung đề có vẻ không quá khó, nhưng mình thấy khá dài. Đề môn Lí, Hóa mà dài ngang với bài đọc môn Tiếng Anh."

Bạn Văn Hồng Anh (lớp 12CV1 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) thấy rằng, dù là thời gian làm bài khá nhiều (150 phút cho 120 câu), nhưng với độ dài của đề thì nhìn chung vẫn khá khó để chu toàn cả bài thi. Phần toán có các câu hỏi logic hay nhưng phải tư duy khá nhiều, còn các môn xã hội tương đối dễ. Môn sinh cũng có phần cho điểm là đọc hiểu từ văn bản, riêng Lí và Hóa thì có cả kiến thức lớp 10, 11, 12 nên khá khó với cô bạn.

Tại điểm thi trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP.HCM), bạn Tống Ngọc Trung Kiên (trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP. Thủ Đức) cảm thấy phần thi môn Sinh học khiến anh chàng lo nhất. Tuy nhiên, Trung Kiên vẫn tự tin sẽ được hơn 800 điểm, phù hợp với điểm chuẩn của ngành Kỹ thuật phần mềm của trường ĐH Công nghệ Thông tin.

Dù vừa phẫu thuật dây chằng chân trái hôm 8/3, nam sinh Võ Nguyễn Hoàng Anh (Trường THPT Tam Phú, TP. Thủ Đức) đánh giá đề thi khá vừa sức với bản thân, dù vậy Hoàng Anh vẫn mất khá nhiều thời gian ở phần Toán. Hoàng Anh kỳ vọng đạt hơn 800 điểm ở bài thi lần này.

Trên các trang tin, hội nhóm của học sinh, nhiều bạn học sinh cũng chia sẻ về trải nghiệm làm bài của mình.

- Sau khoảng thời gian 150 phút làm bài hối hả, thì chính là khoảng thời gian ta tự vấn bản thân về trình độ tiếng việt và khả năng nhận biết chính tả và tiếng Việt.

- Ngồi xếp 6 người vào 6 tầng, chia trái cây vào các giỏ, tính tiền pha sữa là hết 150 phút nhé.

- Vậy là "rút dây động dừng" hay "rút dây động rừng"?

Theo dự kiến, ĐHQG TP.HCM sẽ công bố kết quả đợt 1 kỳ thi ĐGNL năm 2023. Bắt đầu từ ngày 5/4 đến 28/4, cổng đăng ký sẽ mở để các thí sinh đăng ký tham gia đợt 2 (tổ chức vào ngày 28/5/2023). Kết quả sẽ được công bố vào ngày 6/6. Thí sinh sau khi hoàn thành đợt 1 vẫn có thể đăng ký thi thêm đợt 2.