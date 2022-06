Làm mất túi xách ở sân bay, cô gái bất ngờ khi 3 năm sau có người liên lạc để trả lại

HHT - Một cô gái ở Pakistan đã không còn nhớ đến cái túi xách mà mình làm mất từ 3 năm trước, nhưng rồi cô rất ngạc nhiên khi có người liên lạc với cô và gửi cả ảnh chiếc túi đó.

Làm mất đồ ở sân bay mà tìm lại được đã là kỳ diệu rồi, thế mà cô gái này còn tìm lại được đồ của mình dù làm mất từ 3 năm trước. Nhưng việc này không phải chỉ do may mắn, mà chủ yếu là do có một người đã rất tử tế và kiên trì.

Cô gái này tên là Khadija M., ở Pakistan. Mới đây, Khadija kể lại câu chuyện của mình, rằng năm 2018, cô chẳng may làm mất túi ở sân bay Islamabad, trong đó có iPad, ổ cứng và máy đọc sách Kindle. Khadija kể: “Trong ổ cứng là toàn bộ dữ liệu sao lưu từ điện thoại của tôi, nên tôi đã rất thất vọng”.

Có thất vọng cũng chẳng biết làm thế nào, mà cô đã thử vài cách để tìm lại túi nhưng không được, nên đành đi mua các thiết bị mới.

Thế rồi đến cuối năm 2021, tức là hơn 3 năm kể từ khi cô làm mất chiếc túi, Khadija bỗng nhận được một cuộc điện thoại lạ. Người gọi nói mình là một người bán hàng ở thành phố Jhelum, và đang giữ túi của Khadija.

“Ban đầu, tôi không biết anh ta đang nói đến chuyện gì,” - Khadija kể - “nhưng rồi tôi cũng nhớ ra”.

Sau đó, người gọi điện còn gửi cho Khadija vài bức ảnh chụp túi của cô. “Mọi thứ của tôi vẫn còn nguyên. Chính xác như lúc tôi làm mất túi” - Khadija nói.

Người chủ cửa hàng kia thì bảo rằng, có người đem chiếc túi đó đến bán cho anh, nhưng anh thấy nghi ngờ nên giữ chiếc túi lại. Sau đó, anh cố nghĩ cách tìm chủ của chiếc túi. Anh ấy kiên nhẫn đến mức mở ổ cứng ra, tìm kiếm giữa rất nhiều dữ liệu trong đó, mãi rồi cũng tìm thấy một ảnh chụp màn hình có số điện thoại. Thật may, đó là số máy của một người bạn của Khadija. Thế là anh liên lạc với người bạn đó và cuối cùng có được số điện thoại của Khadija để gọi cho cô.

Anh trai của Khadija đã đến Jhelum để nhận lại túi cho cô, đồng thời cảm ơn người chủ cửa hàng kia. Tuy gọi là chủ cửa hàng nhưng thực ra, người giữ túi xuất thân từ một ngôi làng nhỏ, mở một cửa hàng nhỏ xíu và có thu nhập chỉ vừa đủ sống tằn tiện. Nhưng anh ấy đã làm mọi điều có thể để trả lại đồ và thậm chí còn không nhận tiền cảm ơn.

Khadija nói rằng, cô không thể tin nổi là có một người trung thực như người chủ cửa hàng kia và kết luận: “Những điều tuyệt vời luôn xảy ra ở những nơi, vào những lúc bất ngờ nhất”.

Thục Hân