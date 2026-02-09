Can This Love Be Translated 3 tuần liên tiếp nhất bảng, rating Our Universe tạm ổn

HHTO - Sức hút của "Can This Love Be Translated" (Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không) vẫn bừng bừng sau hơn 3 tuần phát sóng. Đường đua rating không có biến động lớn, vẫn là "The Judge Returns" và "Undercover Miss Hong" sáng giá nhất.

Tuần qua, một "con mã" mới nhập cuộc - Our Universe. Được quảng bá mạnh, viral với đủ khoảnh khắc đáng yêu, nghịch ngợm của em bé Park Yu Ho (Woo Joo), Our Universe có lượt xem trên nền tảng OTT ổn. Tuy nhiên, rating chỉ tạm được (với tác phẩm chiếu giữa tuần) - 2 tập đầu đạt 1.9% và 1.3%.

Khán giả tò mò về hậu trường ngang ngửa nội dung phim vì tò mò ê-kíp làm thế nào để Woo Joo 2 tuổi "vô tri" có thể diễn theo yêu cầu.

Our Universe kể về cuộc sống bị đảo lộn của Sun Tae Hyung (Bae In Hyuk) và em gái thông gia Woo Hyun Jin (Roh Jeong Eui) khi cùng nhau nuôi nấng con trai của anh - chị mình sau khi họ qua đời. Trai xinh, gái đẹp tề tựu, diễn ổn. Phim nhẹ nhàng, hài hước nhưng nội dung khó bứt phá. Vì thế, rating phim có lẽ sẽ không chênh lệch nhiều ở các tập tới.

So với tuần trước, rating tập 11 của The Judge Returns (Thẩm Phán Trùng Sinh) giảm một chút, trong tập 12 tăng nhẹ so với tập 10, đạt 13.2 và 11.5%. Undercover Miss Hong (Điều tra viên Hong) tiếp tục thiết lập kỷ lục cá nhân mới. Ở tập 7 và 8, thân phận của kẻ nạc danh "Yeppi" bại lộ, đưa tỉ suất lượt xem tăng lên 7.5% và 9.4%. To My Beloved Thief (Tên Trộm Dấu Yêu) vững phong độ với rating tập gần nhất đạt 7.3%.

Bảng xếp hạng phim - diễn viên được quan tâm nhất tuần 5 tháng 1 như sao y tuần trước. Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không vẫn đứng đầu, cùng với đó là Go Youn Jung - Kim Seon Ho nối nhau ở Top 1 - 2 của bảng diễn viên hot.

Với một bộ phim chỉ chiếu trên nền tảng OTT lại "một phát tung sạch 12 tập", giữ vững độ thảo luận ở đầu bảng trong 3 tuần liên tiếp, đủ thấy Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không có sức hút mạnh mẽ cỡ nào.

Vị trí còn lại trong Top 5 có sự thay đổi nhẹ khi No Tail To Tell giảm một bậc, để The Judge Returns lên hạng 3. Ở bảng phim, "tên trộm" Nam Ji Hyun tăng 1 hạng để vào Top 5.