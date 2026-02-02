Rating Undercover Miss Hong lập kỷ lục mới, Kim Seon Ho theo sau Go Youn Jung

HHTO - "Undercover Miss Hong" (Điều tra viên Hong) do Park Shin Hye đóng chính tăng tốc ấn tượng ở mọi mặt trận. Đây cũng là ứng cử viên soán ngôi "Can This Love Be Translated" (Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không) để trở thành bộ phim được quan tâm nhất tuần đầu tháng 2.

Tỉ lệ người xem của ập 5 - 6 của Điều tra viên Hong tăng nhẹ so với tuần trước, đạt 5,9% và 8% - mốc cao nhất từ khi phim lên sóng. Rating của tác phẩm này cũng dẫn đầu trên tất cả các kênh trong khung giờ phát sóng với nhóm khán giả từ 20 - 49 tuổi. Sự chuyển đổi giữa 2 thân phận của Park Shin Hye nhận điểm tuyệt đối trong 2 tập mới. Các mối quan hệ xung quanh "cô Hong" đều có "phản ứng hóa học" khó cưỡng, làm tăng thêm sự thú vị và không hề nhàm chán dù phần lớn thời lượng tập trung vào Park Shin Hye.

Ở tuần 3 tháng 1/2026, Điều tra viên Hong tăng đến 11 hạng trên bảng phim đang chiếu được quan tâm nhất của Good Data Corporation. Tuần 4 tháng 1, phim tiếp tục "nhảy cóc" 3 hạng để lên ngôi á quân. Dẫn đầu vẫn là Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không. Ở bảng diễn viên cũng tương tự, Go Youn Jung và Kim Seon Ho vẫn "ôm" hạng 1 - 2, theo sau là Park Shin Hye. Với tình hình này, Park Shin Hye và Điều tra viên Hong sẽ vươn lên đầu bảng ở tuần 1 tháng 2 là hoàn toàn khả thi.

Rating tập mới của To My Beloved Thief (Tên Trộm Yêu Dấu) giảm nhẹ, tập 9 - 10 lần lượt đạt: 5,5% và 7%. No Tail To Tell (Từ Hôm Nay Tôi Là Con Người) cũng đi xuống, còn 2,4% và 2,7% ở tập mới. Nội dung không hấp dẫn và "phản ứng hóa học" nhạt đều vẫn là lý do khiến tác phẩm này bị ngó lơ.

The Judge Returns (Thẩm Phán Trùng Sinh) lập đỉnh mới với tỉ suất người xem tập 9 đạt 13.5%, sau đó giảm xuống còn 10,9% ở tập 10. Không phải nội dung tập chẵn kém hấp dẫn đi mà khung giờ chiếu tối thứ Bảy có nhiều đối thủ hơn tối thứ Sáu. Lee Han Young (Ji Sung) đã thành công hạ bệ Woo Gyu Hoon bằng cách vạch trần vụ bê bối ma túy liên quan đến con gái ông ta và kế hoạch tiếp theo là lật đổ thẩm phán Hwang Nam Yong - kẻ đã đưa phán quyết bất công với bố của Han Young.

Ở đường đua phim Hàn trong tuần, Spring Fever là "con mã" nổi bật nhất. Rating tập mới đạt 5,1 - 5,2%, giữ nhịp ổn định so với khởi đầu và có thể sẽ loanh quanh mức tỉ suất này ở nửa sau.