Giải trí

Google News

Top 4 sao nữ Hoa ngữ "gánh phim" siêu nhất hiện nay, Bạch Lộc liệu có xứng đáng?

Sơn Vũ
HHTO - Cư dân mạng Trung Quốc vừa bình chọn 4 sao nữ đủ khả năng làm bảo chứng rating, là nhân vật có khả năng gánh cả phim và 4 cái tên được chọn có đủ thuyết phục?

Muốn được xem là người “gánh phim”, diễn viên vừa phải có diễn xuất ổn để đảm nhận vai quan trọng nhất phim, vừa có danh tiếng tốt, sức hút truyền thông cao để khán giả quan tâm tò mò đến những dự án có họ tham gia. Vì thế, sao Hoa ngữ thì nhiều nhưng người được “chọn mặt gửi vàng” làm bảo chứng rating thì rất ít.

586534357-1381643149999596-6191818620980551757-n.jpg

Nhìn vào danh mục phim mà Dương Tử tham gia, ai cũng phải công nhận cô có nhiều phim ăn khách như Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Trường Tương Tư, Quốc Sắc Phương Hoa… Dù ngoại hình trồi sụt thất thường nhưng phong độ diễn xuất của Dương Tử lại ổn định, lại thêm khả năng tinh mắt chọn kịch bản. Trong khi nhiều sao nữ cùng thế hệ vẫn đang loay hoay với phim ngôn tình thì Dương Tử đã chuyển hướng sang những dự án chính kịch với những vai diễn phức tạp hơn.

477214948-1193817958772870-295085321752379112-n.jpg

Khi phim Tiêu Dao phát sóng, gần như mọi sự chú ý của khán giả đều dồn vào Triệu Lệ Dĩnh dù cô chỉ đóng vai khách mời. Thế là đủ để netizen nhận ra cái tên Triệu Lệ Dĩnh có sức hút lớn đến thế nào. Thậm chí Hoa Thiên Cốt dù đã phát sóng nhiều năm vẫn được người xem nhắc đi nhắc lại. Triệu Lệ Dĩnh giờ đây đã có vị thế vững chắc trong lòng khán giả nên tập trung phát triển mảng phim điện ảnh cũng như phim chính kịch để chứng tỏ diễn xuất ngày càng tiến bộ của mình.

594167367-1434934171968903-1754694142342323820-n.jpg

Trong số những phim truyền hình thành công nhất năm 2025, không thể thiếu phim Sinh Vạn Vật của Dương Mịch. Dù vẫn có những dự án thất bại, Dương Mịch vẫn là cái tên được chú ý mỗi khi trở lại màn ảnh. Cung Tỏa Tâm Ngọc, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 hay Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa chính là minh chứng cho khả năng gánh phim của Dương Mịch.

luu-vu-ninh-6.jpg

Bạch Lộc là em út trong 4 cái tên được khán giả bình chọn nhưng cũng rất xứng đáng. Năm 2025, cô có Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Lâm Giang Tiên đạt lượng người xem đáng nể chứng tỏ Bạch Lộc rất có duyên ở dòng phim cổ trang. Chưa kể Châu Sinh Như Cố vẫn để lại dư âm đến tận bây giờ, rất nhiều khán giả du lịch thành cổ Tây An đều mặc đồ đỏ giống như Bạch Lộc trong phim.

#sao nữ Hoa ngữ #Bạch Lộc #Dương Tử #Dương Mịch #Triệu Lệ Dĩnh

