Giải trí

Google News

Phim ngôn tình Yết Hí sắp lên sóng, cặp đôi bắt nguồn từ game liệu có lãng mạn?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Yết Hí chính là dự án ngôn tình được chú ý nhất hiện nay, liệu Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu có trở thành cặp đôi ngọt ngào mở hàng cho năm mới 2026?

Ngay sau khi biết tin Yết Hí chốt ngày lên sóng 9/1, netizen đã ngóng chờ màn kết đôi của Lư Dục Hiểu và Trần Tinh Húc. Dạo gần đây, Lư Dục Hiểu đang được khen thăng hạng nhan sắc rõ rệt, màn hóa thân làm tiên nữ hái đào trong đêm hội mừng năm mới 2026 vô cùng thành công, xóa tan những lời xì xào chỉ trích cô kém sắc trong phim Bảng Thượng Giai Tế trước đó.

yet-hi-19.jpg
yet-hi-21.jpg
Yết Hí chuẩn bị lên sóng

Nhân vật của Lư Dục Hiểu trong Yết Hí tên Hồ Tu sau nhiều thất bại trong tình cảm đã dồn hết đam mê vào trò chơi Tuyệt Quốc Liệt La, nơi cô được hóa thân thành thiếu nữ thời dân quốc, cứ thế chìm đắm trong thế giới ảo. Trong game, Hồ Tu rất thân thiết với chàng trai bí ẩn Tần Tiêu Nhất, luôn được Tiêu Nhất quan tâm chăm lo chu đáo khiến Hồ Tu rung động.

yet-hi-1.jpg
Chuyện tình lãng mạn từ game ra đời thực

Hồ Tu không biết rằng người đứng sau Tần Tiêu Nhất si tình ấm áp lại là Tiêu Trí Vũ lạnh lùng, cô độc, khó gần. Hai người dần dần bước từ thế giới ảo ra đời thực, cùng nhau chữa lành những tổn thương quá khứ để tạo thành một cặp đôi trọn vẹn, bù đắp những khuyết thiếu của đối phương.

yet-hi-15.jpg
yet-hi-17.jpg
yet-hi-22.jpg
yet-hi-25.jpg
Lư Dục Hiểu được khen về tạo hình

Khi tạo hình của Lư Dục Hiểu trong phim Yết Hí được tung ra, khán giả cũng khen nữ diễn viên rất hợp với style ăn mặc nhẹ nhàng, thanh lịch kiểu Hàn Quốc. Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, mặc đồ có màu sắc kẹo ngọt nữ tính là đủ để Lư Dục Hiểu đạt chuẩn nữ chính ngôn tình, cho dù cô không có nhan sắc rực rỡ như nhiều người khác.

553025183-1349835336503209-3837305821446522780-n.jpg
612612802-1430043978482344-879664799336274103-n.jpg
Trần Tinh Húc vào hai vai đối lập nhau

Còn Trần Tinh Húc cũng sẽ có thử thách thú vị khi vừa làm Tần Tiêu Nhất hết mực thâm tình trong game, ngoài đời lại lý trí đến lạnh lùng, coi sự nghiệp là trên hết.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Yết Hí #Trần Tinh Húc #Lư Dục Hiểu #phim ngôn tình #phim Yết Hí

