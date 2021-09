Lisa BLACKPINK đã cài cắm điều gì trong MV LALISA mà nhận được lời khen từ Thủ tướng Thái?

HHT - Vừa chính thức tái xuất vào 3 tháng trước với "Alcohol-Free", xác nhận phát hành đĩa đơn tiếng Anh đầu tiên vào 1/10 thì nay TWICE tiếp tục khiến netizen ngạc nhiên khi hé lộ đang thu âm cho album mới. Lịch trình hoạt động dày đặc của TWICE khiến ONCE (fandom của TWICE) lo lắng cho sức khỏe của các cô gái nhiều hơn là mừng rỡ.