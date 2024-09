The Judge From Hell tập 5, 6: "Ác quỷ" Bit Na đối mặt với tên sát nhân máu lạnh

HHT - "Ác quỷ" Kang Bit Na đang có những cảm xúc dần giống "con người hơn" mà cô không nhận ra. Sau sự mập mờ ở tập 4 "The Judge From Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục), đấu tranh nội tâm của Han Da On có lẽ sẽ khắc họa rõ hơn trong 2 tập tới: Sát nhân đáng bị trừ khử tàn nhẫn hay nên để hắn đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật?