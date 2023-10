Live-action "The Last Airbender" của Netflix có tránh được vết xe đổ của bản điện ảnh?

HHT - Sau thời gian dài ngóng đợi, những nhân vật đến từ Hỏa Quốc trong phiên bản live-action “Avatar: The Last Airbender” (Ngự Khí Sư Cuối Cùng) của Netflix đã lộ diện. Tất cả hứa hẹn mang đến một bộ phim hoành tráng và mãn nhãn.

Điểm qua những dự án chuyển thể lên live-action đáng chú ý của Netflix không thể bỏ qua Avatar: The Last Airbender (tên tiếng Việt: Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng). Bộ phim được chuyển thể từ phim hoạt hình cùng tên rất ăn khách. Vào năm 2010, The Last Airbender cũng từng được lên màn ảnh rộng nhưng không mấy thành công. Các fan hy vọng lần này Netflix sẽ mang lại cho Ngự Khí Sư Cuối Cùng vị trí mà nó xứng đáng.

Câu chuyện của Avatar: The Last Airbender diễn ra trong một thế giới nơi con người có thể điều khiển một trong bốn nguyên tố: Nước, đất, không khí và lửa. Theo đó, loài người cũng được phân chia ở bốn đất nước chính: Thủy Tộc, Thổ Quốc, Phong Tộc và Hỏa Quốc. Thế Thần là người duy nhất có thể điều khiển cả bốn nguyên tố, nhưng người đã biến mất trong một trăm năm.

Trong lúc Thế Thần biến mất, Hỏa Quốc đã tấn công phần còn lại của thế giới, bành trướng và nuôi tham vọng thâu tóm tất cả. Một ngày nọ, người ta tìm thấy một cậu bé bị đóng băng, trên trán cậu có hoa văn đặc biệt, tên là Aang. Cậu chính là Thế Thần mà người đời đang trông chờ. Aang quyết tâm làm chủ từng ngự thuật, đánh bại Hỏa quốc, kết thúc chiến tranh và mang lại hòa bình cho thế giới.

Sau thời gian dài ngóng đợi, mới đây Netflix đã tung ra những hình ảnh đầu tiên về những nhân vật chủ chốt đến từ Hỏa Quốc trong Avatar: The Last Airbender phiên bản live-action.

Hoàng tử Zuko là người bị Hỏa Quốc trục xuất, trên mặt có một vết sẹo được gây ra bởi cha mình. Ban đầu, Zuko săn đuổi Thế Thần nhằm khôi phục lại danh dự của một hoàng tử. Về sau, sau nhiều đấu tranh nội tâm, Zuko quyết định làm theo điều trái tim mách bảo, anh từ chối chung phe với Hỏa Quốc, thay vào đó sát cánh chiến đấu cùng Thế Thần.

Vai diễn Hoàng tử Zuko được giao cho Dallas Liu. Anh lần đầu xuất hiện trên màn ảnh là vào năm 2009. Vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh cho đến nay có lẽ là một vai nhỏ trong bộ phim siêu anh hùng Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings của MCU.

Công chúa Azula của Hỏa quốc là một Hỏa nhân kỳ tài, đồng thời cũng là người tàn bạo và bị ám ảnh bởi quyền lực. Dù là anh em nhưng Azula coi anh trai mình - Hoàng tử Zuko là một trong những kẻ thù số một cần loại bỏ.

Giống như phần lớn các ngôi sao trẻ của Avatar: The Last Airbender, Elizabeth Yu hiện vẫn còn là một ẩn số. Cô có vai diễn đầu tiên là vào năm 2022.

Trong khi các vai trẻ tuổi được trao cơ hội cho các ngôi sao trẻ, các vai diễn người lớn được giao cho những diễn viên dày dặn kinh nghiệm hơn. Tướng Iroh - chú của Hoàng tử Zuko được đảm nhận bởi Paul Sun-Hyung Lee. Đây là nhân vật có nhiều tác động đến quá trình trưởng thành của Zuko. Nam diễn viên Paul Sun nổi bật với sitcom Kim’s Convenience.

Đô đốc Zhao được giao cho Ken Leung. Trong câu chuyện của Avatar: The Last Airbender, Zhao là một kẻ kiêu ngạo, một trong những kẻ phản diện khó chịu nhất của loạt phim. Về phần nam diễn viên Ken Leung, ông đã diễn xuất trong nhiều thập kỷ, như xuất hiện trong Giờ Cao Điểm (1998), X-Men: The Last Stand (2006), Star Wars: The Force Awakens (2015)…

Hỏa vương Ozai được đóng bởi Daniel Dae Kim. Hỏa vương là cha của Zuko và Azula, là một vị vua bạo tàn, được coi là Hỏa Nhân mạnh nhất trong thế giới của Ngự Khí Sư Cuối Cùng. Có lẽ Daniel Dae Kim là người nổi tiếng nhất trong dàn diễn viên của Hỏa Quốc nhờ hai loạt phim đình đám Lost và Hawaii Five-0.

Những nhân vật chủ chốt khác của Avatar: The Last Airbender cũng đã tìm ra những diễn viên để “chọn mặt gửi vàng”. Trước đó, vào tháng 6, Netflix đã tung ra những bức ảnh tiết lộ Thế Thần Aang (Gordon Cormier), Thủy Nhân Katara (Kiawentiio), Chiến binh Thủy tộc Sokka (Ian Ousley). Đây là bộ ba gắn bó với nhau ngay từ đầu chuyến hành trình, cùng chống lại Hỏa Quốc.

Tuy nhiên, bất chấp các hình ảnh được chăm chút, các fan vẫn không tránh khỏi lo lắng cho chất lượng phim. Bởi bộ đôi sáng tạo của loạt phim gốc - Michael Dante DiMartino và Bryan Konietzko đã từ bỏ phiên bản live-action vì tranh chấp sáng tạo. Cả hai nhận thấy câu chuyện đang phát triển không đúng với tinh thần sáng tạo ban đầu của họ và Netflix thì “không hỗ trợ”.

“Tôi nhận ra rằng mình không thể kiểm soát hướng sáng tạo của bộ truyện, nhưng tôi có thể kiểm soát cách mình phản ứng. Do đó, tôi đã chọn rời khỏi dự án”, Michael Dante DiMartino nói.

Trong “lịch sử” chuyển thể các tác phẩm lên phim live-action không thiếu những bộ phim đã “ngã ngựa” vì không bám sát và tôn trọng nguyên tác. Mới đây nhất, One Piece chiến thắng giòn giã và không thể phủ nhận một trong những yếu tố giúp phim thành công là bởi nội dung có sự tham gia sát sao của chính tác giả bộ truyện Oda Eiichiro.

Avatar: The Last Airbender phiên bản live-action do Netflix cầm trịch chưa chốt cụ thể ngày lên sóng. Dự kiến phim chiếu trong năm 2024.