Lộ diện trai đẹp sát cánh cùng “tiểu tam đẹp nhất màn ảnh Hàn” Han So Hee trong "My Name”

HHT - Nữ thần Han So Hee chính thức tái xuất cùng bộ phim hành động "My Name" với hình tượng mạnh mẽ và đầy "tả tơi". Ngoài ra, dàn diễn viên nam của phim cũng sẽ khiến bạn phải "để mắt" đến tác phẩm này.

Ngay từ trailer và các hình ảnh "nhá hàng", fan phim Hàn ngỡ ngàng khi Han So Hee hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh xinh đẹp, sắc sảo trong Nevetheless hay Thế giới hôn nhân. Trong lần trở lại này, nữ diễn viên nhập vai Jinwoo - một cô gái gia nhập vào băng nhóm tội phạm và hoạt động dưới thân phận cảnh sát chìm với mục tiêu trả thù cho kẻ đã giết cha mình.

Trong My Name, nữ chính Jinwoo chấp nhận từ bỏ danh tính của mình để trả thù và đối mặt với sự thật về người mà bản thân tin tưởng cả đời. Với kiểu nhân vật này, người xem hoàn toàn thấy được nỗ lực chứng minh sự đa dạng trong diễn xuất của nữ thần Han So Hee.

Ngoài ra, sát cánh cùng Han So Hee trong My Name là nam diễn viên điển trai Ahn Bo-hyun. Trong phim, anh vào vai Pildo - một cộng sự đáng tin cậy, một cảnh sát hàng đầu trong bộ phận chống ma túy và là người kiên định trong các nguyên tắc. Pildo thể hiện những thay đổi tinh tế trong trái tim nhân vật khi hợp tác với Jiwoo, hứa hẹn tạo nên "phản ứng hoá học" tuyệt vời cho My Name.

Một nam diễn viên khác mà "mọt phim" Hàn đã quá quen mặt chính là Kim Sang Ho. Tác phẩm gần nhất của anh là Kingdom - "bom tấn" cổ trang - kinh dị giật gân của Netflix. Anh một lần nữa thể hiện khả năng diễn xuất dày dạn kinh nghiệm khi đảm nhận nhân vật Giho, người đứng đầu Đơn vị điều tra ma túy với kinh nghiệm dày dặn và vô cùng khó tính.

Ở tuyến vai phản diện, nhân vật Mujin - người đứng đầu băng đảng ma túy Dongcheon do nam diễn viên Park Hee Soon đảm nhận. Trong phim, sau cái chết của người bạn Donghoon (Yun Gyeong-ho), người mà anh tin tưởng hết mực như một người anh em, Mujin chấp nhận Jiwoo, con gái của Donghoon vào tổ chức và dẫn dắt cô khi cô gia nhập lực lượng cảnh sát.

Mặc dù Mujin làm mọi thứ trong khả năng để bảo vệ Jiwoo khỏi bị tổn hại, thân phận thật của anh vẫn là một ẩn số, đây sẽ là nhân vật làm gia tăng sự tò mò của người xem qua mỗi tập phim.

Bên cạnh Mujin còn có trợ thủ đắc lực là Taeju - chỉ huy thứ hai của tập đoàn Dongcheon. Nam diễn viên Lee Hak Ju đã thể hiện những cảm xúc phức tạp của Taeju thông qua ánh mắt, nét mặt. Kiểu nhân vật luôn bị giằng xé giữa làn ranh thiện - ác hứa hẹn tạo nên nhiều bước ngoặt trong câu chuyện của My Name.

Cuối cùng, vào vai thành viên băng đảng bất hảo Gangjae là diễn viên Jang Ryul. Trong quá trình quay My Name, Jang Ryul đã giảm hơn 20kg để làm nổi bật sự thay đổi rõ rệt xảy ra với nhân vật của mình ở phần đầu và phần cuối của phim.