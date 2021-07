"Tiểu tam đẹp nhất màn ảnh Hàn" Han So Hee đáp trả cực gắt khi quá khứ nổi loạn bị đào lại

HHT - Những bức ảnh cũ của Han So Hee đang được lan truyền trên các diễn đàn tại Hàn, làm dấy lên nghi vấn về quá khứ bất hảo của nữ diễn viên, đối lập với hình tượng "gái ngoan" trong "Nevertheless".

Sánh đôi cùng Song Kang trong Nevertheless (Dẫu Biết), Han So Hee gây sốt với nhan sắc dịu dàng, thuần khiết, mong manh chuẩn "con gái nhà lành". Tuy nhiên, trước khi ra mắt với tư cách diễn viên, "tiểu tam đẹp nhất màn ảnh Hàn" từng theo đuổi phong cách cá tính, nổi loạn.

Hình ảnh đậm chất "nổi loạn" từng được Han So Hee đăng trên blog và Instagram cũ:

Những hình ảnh này cũng từng được lan truyền trên khắp các diễn đàn tại Hàn Quốc khi Han So Hee đang tham gia bộ phim The World of the Married (Thế Giới Hôn Nhân), gây ra không ít tranh cãi. Bởi đa số người Hàn không có thiện cảm với việc xăm mình và hút thuốc.

Knet đặt nghi vấn Han So Hee đã dùng mỹ phẩm để che chắn một cách hoàn hảo các hình xăm. Một số khác lại cho rằng nữ diễn viên đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

Phản hồi về những tranh cãi của cộng đồng mạng, nữ diễn viên 26 tuổi cho biết: "Tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào về điều đó. Tôi của hiện tại hay trước đây thì vẫn đều là tôi". Han So Hee tâm sự: "Con người sẽ không ngừng thay đổi và phát triển trong quá trình làm việc, đúng không? Và kết quả như các bạn thấy, tôi đang dần hoàn thiện hình ảnh của chính mình".

Bỏ ngoài tai những ý kiến chỉ trích hình ảnh của cô trong quá khứ, Han So Hee lạc quan chia sẻ: "Người hâm mộ nữ thực sự thích hình ảnh của tôi khi đó và tôi rất biết ơn vì điều đó".

Han So Hee là diễn viên sinh năm 1994. Cô được nhận xét có vẻ ngoài giống nữ minh tinh Song Hye Kyo. Han So Hee nổi lên từ vai diễn tiểu tam trong phim Thế giới hôn nhân năm 2020.