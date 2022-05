Loạt sao Hollywood chọn về phe Johnny Depp trong cuộc chiến pháp lý với Amber Heard

HHT - Có những ngôi sao luôn chọn về “team Johnny Depp” ngay cả khi nhiều người đã quay lưng trước phốt “bạo hành gia đình” của nam tài tử với Amber Heard.

Khi bị tờ The Sun gọi là “kẻ đánh vợ”, Johnny Depp đã phải đối mặt với giai đoạn tăm tối trong sự nghiệp. Nam diễn viên mất đi vai diễn thương hiệu của mình trong Pirates of The Caribbean, Fantastic Beasts… cũng như bị nhiều nhãn hàng dừng hợp tác, nhiều hãng phim e ngại bàn dự án mới.

Những tuần gần đây, dư luận xôn xao khi Johnny Depp kiện Amber Heard vì tội phỉ báng, bởi trong một bài báo với Washington Post vào năm 2018, nữ diễn viên đã ngụ ý rằng anh đã bạo hành cô. Cục diện dường như đã lật ngược khi Johnny Depp đưa ra bằng chứng anh là nạn nhân thực sự của “bạo hành gia đình”.

Có nhiều ngôi sao đã lựa chọn tin tưởng Johnny Depp, thậm chí có không ít người đã ở cạnh nam diễn viên ngay từ đầu.

Jason Momoa

Jason Momoa là “người yêu” của Amber Heard trong Aquaman, và cả hai sắp cùng trở lại trong Aquaman 2 - Aquaman and The Lost Kingdom. Nhưng thay vì ủng hộ “bạn gái”, Jason Momoa đã chọn ủng hộ Johnny Depp một cách lặng lẽ nhưng tinh tế. Khi Johnny Depp và Amber Heard đang căng thẳng trên tòa, Jason Momoa đã nhấn follow Instagram của Johnny Depp.

Eva Green

Nữ diễn viên Pháp Eva Green đã từng làm việc với Johnny Depp trong Dark Shadows. Cô thể hiện sự ủng hộ của mình dành cho Johnny Depp bằng cách đăng ảnh chụp cùng nam diễn viên lên Instagram cá nhân. Eva Green viết: “Tôi không nghi ngờ gì về việc Johnny sẽ kết thúc chuyện này và chứng minh với thế giới bản thân mình là người có danh dự và một trái tim tuyệt vời.”

Penélope Cruz

Người đẹp Penélope Cruz đã đóng cùng với Johnny Depp trong Pirates of The Caribbean: On Stranger Tides. Penélope Cruz nói rằng mình sẽ không bao giờ quên sự ngọt ngào, che chở và lòng tốt mà Johnny Depp đã dành cho cô trong quá trình quay phim. Được biết, lúc này nữ diễn viên đang mang thai.

Javier Bardem

Nam diễn viên Javier Bardem đã làm việc với Johnny Depp trong Before Night Falls, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, và cũng là chồng của Penélope Cruz. Anh đã bày tỏ sự ủng hộ cho Johnny Depp từ năm 2020: “Tôi yêu Johnny. Anh ấy là một quý ông đích thực và là một người bạn vô cùng hào phóng, quan tâm đến gia đình tôi cũng như với riêng tôi”.

Javier Bardem nói rằng mình đã có vinh dự được làm việc với Johnny Depp hai lần và đã trải nghiệm được thái độ tôn trọng của nam diễn viên với từng thành viên trong đoàn phim. Nam diễn viên cho rằng Johnny Depp là “một người tốt”, “bị mắc kẹt trong những lời nói dối và thao túng của những sinh vật độc hại”.

Helena Bonham Carter

Nữ diễn viên Helena Bonham Carter quen thuộc với vai Bellatrix trong Harry Potter, hay người mẹ cá tính trong Enola Holmes là bạn lâu năm của Johnny Depp. Cô cũng đóng chung với Johnny Depp nhiều phim như Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Alice in Wonderland… Johnny Depp cũng là cha đỡ đầu cho con của cô.

Helena Bonham Carter đã thể hiện rằng mình hoàn toàn ngạc nhiên trước những cáo buộc chống lại người bạn của mình. Đối với cô, Johnny Depp không phải là kẻ đánh đập phụ nữ như những gì mà Amber Heard đã mô tả về anh.

Winona Ryder

Winona Ryder hẹn hò cùng Johnny Depp từ năm 1989 đến năm 1993, khi đó cả hai là cặp đôi vàng của Hollywood. Khi Johnny Depp bị gọi là “kẻ đánh vợ”, Winona Ryder đã lập tức lên tiếng bảo vệ tình cũ khi miêu tả anh là người yêu thương và chu đáo.

Ngôi sao của loạt phim Stranger Things nói rằng từ kỷ niệm trong quãng thời gian hẹn hò với Johnny Depp, hình ảnh nam tài tử là kẻ bạo hành là “điều xa vời nhất so với Johnny mà tôi biết và yêu mến”.

Winona Ryder nói rằng Johnny Depp không bao giờ có những hành động bạo hành đối với cô. “Tôi chỉ biết anh ấy là một chàng trai thực sự tốt, yêu thương, quan tâm và rất rất bảo vệ những người mà anh ấy yêu thương.”

Vanessa Paradis

Vanessa Paradis cho biết cô đã biết Johnny Depp hơn 25 năm, cả hai đã yêu nhau 14 năm và cùng nhau nuôi dạy hai người con: Lily-Rose Depp và Jack Depp. Cô nói: “Qua ngần ấy năm, tôi biết Johnny là một người cha tốt bụng, chu đáo, hào phóng và không bạo lực.”

Vanessa Paradis cũng nói rằng các diễn viên, đạo diễn, đoàn phim khi làm việc cùng Johnny Depp đều quý mến nam diễn viên “vì anh ấy khiêm tốn và tôn trọng mọi người, cũng như là một trong những diễn viên xuất sắc nhất mà chúng tôi từng thấy”.

Kate Moss

Siêu mẫu Kate Moss và Johnny Depp gặp nhau và hẹn hò vào năm 1994, đến năm 1997 thì chia tay. Cả hai đã từng là một cặp đôi quyền lực của Hollywood. Thậm chí vào năm 2012, khi kể về tình cũ, Kate Moss nói rằng Johnny Depp là người có thể chăm sóc cho cô, là người mà cô tin tưởng, vì vậy việc chia tay đã làm cô khóc rất nhiều.

Khi Amber Heard nhắc đến Kate Moss trong phiên tòa, rằng Johnny Depp khi còn hẹn hò với Kate Moss đã đẩy cô ngã cầu thang, Kate Moss đã xuất hiện để làm chứng. Kate Moss kể rằng khi cô và Johnny Depp đi nghỉ mát ở Jamaica, cô bị trượt chân và Johnny Depp đã bế cô về phòng, gọi chăm sóc y tế cho cô.

Kate Moss khẳng định Johnny Depp “chưa bao giờ đẩy, đá hay ném tôi xuống bất kỳ cái cầu thang nào”.