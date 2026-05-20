Ngôi Đền Kỳ Quái 5: Trai đẹp mới nhập hội Pee Nak, nhóm bạn đại chiến ma rắn

HHTO - "Ngôi Đền Kỳ Quái 5" tiếp tục đưa khán giả đến với cuộc đối đầu vừa rùng rợn vừa hài hước cùng hồn ma Pee Nak, đồng thời mở ra một câu chuyện mới hấp dẫn về tình cảm gia đình.

Ở các phần trước, nhóm bạn của Balloon (Aim Witthawat) và First (James Bhuripat) liên tục vướng vào những mối nghiệt duyên với những con ma Pee Nak rùng rợn. Qua từng lần hóa giải dở khóc dở cười, cả nhóm dần cảm nhận được vẻ đẹp của những mối lương duyên và thấu hiểu hơn những triết lí Phật Giáo len lỏi giữa cuộc sống.

Ngôi Đền Kỳ Quái 5 lấy bối cảnh một năm sau khi cuộc chiến với hồn ma Nak Tinn (Plan Rathavit) ở phần phim thứ tư kết thúc, cặp đôi “chị chị em em” Balloon và First tiếp tục bị một hồn ma Pee Nak khác truy đuổi. Lần này, chú tiểu Nott (Tar Atiwat) kịp thời ứng cứu nhưng bất ngờ thay, Nott lại chính là khởi nguồn của mọi rắc rối do những hiểu lầm trong quá khứ với Pee Nak.

Trong phần này, những gương mặt sáng giá đã tạo nên thương hiệu Ngôi Đền Kỳ Quái tiếp tục đem đến cho khán giả những mảng miếng hài. Đồng hành cùng hai nhân vật Balloon và First là trai đẹp Min Jun (Mean Phiravich), cậu em khù khờ Yim (Garto Pannawit), cặp chị em nhí nhố Peary (Nont Intanont) và Bonus (Minton Dingdong). Đáng chú ý, phần 5 cũng đánh dấu sự trở lại của nhân vật Aod (Pond Khunnapat) sau khi vắng bóng ở phần 4.

​Tại quê nhà, Ngôi Đền Kỳ Quái 5 khẳng định được vị thế thương hiệu phim ma hài top đầu Thái Lan khi cán mốc doanh thu 70 triệu Baht (khoảng 57 tỷ đồng). Phim vẫn đang trên đà nỗ lực chinh phục con số 100 triệu Baht.

​Trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn Mike Phontharis chia sẻ Ngôi Đền Kỳ Quái 5 sẽ là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành của nhiều nhân vật. Những nhân vật có phần nhát gan, dễ bị Pee Nak hù dọa trong những phần phim trước sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Lý do chính cho sự thay đổi này là vì câu chuyện được kể trong Ngôi Đền Kỳ Quái 5 tập trung vào tình cảm gia đình sâu sắc, đặc biệt là mối quan hệ thân thiết giữa anh chị em.

Đạo diễn Mike Phontharis vẫn giữ nguyên phong cách chiêu mộ trai đẹp phải đảm nhận vai hồn ma Pee Nak. Trong Ngôi Đền Kỳ Quái 5, vai diễn Pee Nak sẽ được hóa thân bởi nam diễn viên đài CH3 - Kuan Denkhun. Anh quen thuộc với khán giả Việt Nam thông qua loạt phim kinh điển như Lồng Nghiệp Chướng (2019) hay Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh 2 (2023).

Không hề thua kém dàn “trai đẹp” Chin Chinawut, Timethai, Champ Chanatip hay Plan Rathavit, Kuan Denkhun cũng nổi tiếng với khuôn mặt điển trai và vóc dáng chuẩn nhờ xuất thân người mẫu.

Ngôi Đền Kỳ Quái 5 không chỉ sở hữu dàn diễn viên thu hút, hiệu ứng hình ảnh chân thực cùng những tình huống gây cười xen lẫn thông điệp nhân văn mà còn ăn điểm khi khai thác truyền thuyết rắn thần Naga nhằm tôn vinh văn hóa bản địa. Phim vẫn còn nhiều yếu tố bí ẩn chờ đợi khán giả Việt khám phá.

