"Lầu Chú Hỏa" liệu có giúp phim kinh dị Việt làm nên chuyện ở phòng vé Hè này?

Poster chính thức của Lầu Chú Hỏa chứa đầy cảm giác rùng rợn với cảnh tượng nghi thức gọi hồn với 5 streamer ngồi thành vòng tròn giữa căn phòng lớn, xung quanh một mâm lễ bày biện cầu kỳ. Tất cả cùng ngửa mặt, tay cầm đũa gõ vào bát, hai mắt trợn tròn trắng dã, vẻ mặt không cảm xúc như bị trấn hồn.

Nếu poster chỉ khơi gợi cảm giác rùng rợn và bí ẩn, trailer Lầu Chú Hỏa liên tục đẩy lan tỏa nỗi sợ hãi của các nhân vật đến khán giả. Câu chuyện mở màn khi nhóm streamer bắt đầu kế hoạch khám phá biệt thự bị bỏ hoang đã lâu của chú Hỏa (doanh nhân người gốc Hoa ở đầu thế kỷ 20). Với số tiền hứa hẹn tăng lên theo lượt view của buổi livestream, cả nhóm hăm hở bước vào hành trình đầy kích thích này, mà không biết rằng, bao điều đáng sợ đang đón đường.

Căn nhà tăm tối, ẩm mốc và phủ bụi nhìn sơ đã thấy nhuốm màu ghê rợn. Trước cửa phòng cô Hứa, nhóm bạn cùng thực hiện nghi thức gọi hồn. Tiếng đũa khua bát vang lên ngày một dày giữa nơi vườn không nhà trống rồi bỗng chốc im bặt, từ đây những chuyện ghê rợn dần xảy đến với các nhân vật. Càng tìm cách chạy trốn, họ càng nhận ra mình giống như “bị nhốt” trong căn nhà ma ám. Có người bị khóa tay chân trên chiếc ghế sắt cô Hứa từng sử dụng. Có người vừa mở cửa nhà toan thoát ra lại bị kéo trở lại.

Khác với poster, cô Hứa không lộ diện trong trailer, nhưng đoạn phim mang đến cảm giác hồn ma này luôn hiển hiện, bám sát những kẻ lạ mặt đột nhập căn nhà của cô. Phong cách làm phim found footage (giả tài liệu) cho khán giả theo dõi diễn biến qua lăng kính của các nhân vật, làm câu chuyện thêm phần chân thật, cảm giác sợ hãi thêm đeo bám, bước đầu cho thấy đây là cuốn phim kinh dị tiềm năng trong thị trường rạp Việt mùa Hè 2026.