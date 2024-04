Lovely Runner: Những dấu hiệu nghi ngờ Ryu Sun Jae không tự sát mà bị hãm hại

HHT - Ở "Queen of Tears" tập 13, hai mối tình đầu của Baek Hyun Woo sẽ chạm trán: Một bên là tình đầu chân chính Hong Hae In và một bên là tình đầu tự huyễn hoặc - Bangsil. Và đây là cách "chiến thắng" dễ thương từ Hae In.