Lùm xùm của Lý Dịch Phong ngày càng giống Ngô Diệc Phàm: Bài đăng thanh minh sớm bị "bay màu"

HHT - Tập 9 "The Masked Singer Vietnam" sẽ tiếp tục lên sóng với nhiều điều thú vị khi 4 nhân vật Kỳ Đà Hoa, Tí Nâu, Phượng Hoàng Lửa và Bướm Mặt Trăng quay trở lại để so tài. Ngoài ra, chương trình còn chào đón ca sĩ Đức Phúc gia nhập ban cố vấn.

HHT - Phim điện ảnh “Bones and All” hứa hẹn sẽ lặp lại thành công của “Call Me By Your Name”, là một tác phẩm thành công nữa trong sự nghiệp của “chàng thơ” Timothée Chalamet.