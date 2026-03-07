Trục Ngọc đẹp miễn bàn, Trương Lăng Hách cực soái, đôi mắt Điền Hi Vi quá hiếm

Trước khi lên sóng, Trục Ngọc từng chìm trong tranh cãi khi fan của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi tranh cãi gay gắt về phiên vị, bản thân hai diễn viên chính cũng bị cho là có mâu thuẫn nặng nề trong thời gian quay phim. Chẳng ngờ đến ngày phát sóng, Trục Ngọc đã bùng nổ điểm nhiệt, số lượng bài đăng trên mạng xã hội tăng vọt, các từ khóa liên quan đến phim đều dẫn đầu bảng tìm kiếm ở Trung Quốc chưa kể số lượng quảng cáo cũng rất đáng mừng.

Trục Ngọc khởi đầu thành công.

Quan trọng nhất là khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho phim, đặc biệt là phần quay phim. Ai cũng khen Trục Ngọc là phim truyền hình nhưng có nhiều cảnh quay đẹp mắt, ấn tượng, được dàn dựng kỹ lưỡng như phim điện ảnh. Từ đó mà Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi lại càng thêm lung linh rực rỡ dù đang vào vai nhà nghèo. Đặc biệt, Điền Hi Vi vốn có đôi mắt to tròn, vào phim này lại càng được ê-kíp dành cho nhiều cảnh quay nhấn mạnh vào đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn đã biết nhân vật của cô thông minh lanh lợi.

Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi lên phim rất đẹp.

Kịch bản không bị gượng ép, tình tiết sáo rỗng, mà diễn biến câu chuyện, rồi thay đổi tâm lý nhân vật đều hợp lý. Nữ chính Trường Ngọc lớn lên trong khó khăn, bươn chải từ sớm nên rất trải đời, mạnh mẽ, luôn để ý quan sát thái độ của người khác và suy nghĩ già dặn trước tuổi. Tạ Chinh vì hoàn cảnh nên phải đề phòng mọi thứ, e dè cả với Trường Ngọc, dù cô đã cứu anh thoát chết, nhưng không lạnh lùng đến mức vô tình.

Hà Sưởng Hi (bên phải) đã bị thay mặt khi phim phát sóng.

Nhưng Trục Ngọc cũng không tránh khỏi ồn ào khi khán giả phát hiện nam diễn viên Hà Sưởng Hi đã bị “thay mặt”. Hà Sưởng Hi từng khoe ảnh đang quay Trục Ngọc nhưng khi phim lên sóng, nhân vật của anh đã chuyển sang người khác đóng. Netizen đoán rằng Hà Sưởng Hi từng đóng phim đam mỹ nên đã không được xuất hiện trong các phim phát sóng chính thống, và đoàn làm phim Trục Ngọc buộc phải chữa cháy bằng cách nhờ AI xóa mặt nam diễn viên.