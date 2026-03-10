Cùng đi quảng bá phim Thỏ Ơi!! nhưng Pháo và Lyly nhận về phản ứng trái chiều

HHTO - Cùng tham gia đi cinetour để quảng bá phim Thỏ Ơi!!, nếu như Pháo được khen nói chuyện duyên dáng thì Lyly lại khiến Trấn Thành phải vội vàng “chữa cháy”.

Dù Thỏ Ơi!! đã vượt qua con số 430 tỷ đồng doanh thu nhưng ê-kíp vẫn tiếp tục có các buổi cinetour gặp gỡ khán giả để quảng bá cho phim. Các diễn viên cùng đạo diễn Trấn Thành đã có dịp kể chuyện hậu trường làm phim, chia sẻ cảm xúc về bạn diễn.

Dàn diễn viên Thỏ Ơi!! trong một buổi cinetour.

Pháo nhận được nhiều lời khen nói chuyện khéo léo, tinh tế, thậm chí khoe doanh thu phim cũng dễ thương. Thay vì thông báo thẳng con số doanh thu dễ bị cho là khoe khoang thì Pháo chọn cách nói gần nói xa: “Tính của Pháo hơi đỏng đảnh, công chúa một xíu. Lúc ở nhà có mẹ chăm, có bà chăm, có thầy cô chăm... nói chung là bạn bè chăm. Lớn lên thì Pháo có ba chăm, cụ thể là hơn 300 tỷ rồi mọi người ơi! Và nhờ tình yêu của mọi người, bây giờ nó lên hình như là con số đầu 4 rồi ạ!".

Pháo được khen khéo khi giao lưu với khán giả.

Có lẽ vì là một rapper nên Pháo chơi chữ rất khéo, kể chuyện cũng duyên dáng, cài cắm chi tiết bất ngờ khiến khán giả thích thú. Còn Lyly vốn được biết đến là một người hướng nội thì có phần vất vả hơn khi giao lưu. Có một lần kể lại phân đoạn ba nhân vật Hải Linh, Thế Phong và Nhật Hạ gặp nhau ở cuối phim, cô mải mê miêu tả về việc mỗi người khóc một kiểu khiến người nghe hoang mang, Trấn Thành phải tìm cách cắt ngang khi than thở Lyly “đóng phim rồi cũng không nhớ nữa”.

Nhưng Lyly lại có những pha tâm sự thiếu hấp dẫn do là người hướng nội.

Nhưng Lyly không hiểu ý, vẫn tiếp tục kể chuyện “mỗi người chảy nước mắt một bên” nên Trấn Thành nửa đùa nửa thật cảm thán: “Sao mấy đứa đẹp mà khùng dữ trời. Hay giải thích quá". Nhiều người cho rằng Lyly nên nhường phần giao lưu cho những người hoạt ngôn, tránh để không khí buổi cinetour bị chùng xuống nhưng cũng có nhiều ý kiến bênh vực rằng Lyly vốn là người hướng nội, chưa quen nói chuyện trước đám đông và đang cố gắng hòa nhập với dàn cast nên rất cần được động viên.