Lưu ý khi mua vé xem online concert cuối cùng trong world tour "Born Pink" của BLACKPINK

HHT - Nhiều người hâm mộ Philippines đã vô cùng thất vọng sau khi biết chuyến lưu diễn "The Eras Tour" của Taylor Swift sẽ không ghé đến đất nước này. Nhân cơ hội ấy, một chàng trai người Philippines đã có cách khiến mình trở nên nổi tiếng.

HHT - Không nghỉ ngơi sau thành công của hit "Flowers" và album "Endless Summer Vacation", Miley Cyrus rục rịch trở lại với dự án mới mang tên "Used To Be Young". Ca khúc là những suy tư, chiêm nghiệm của nữ ca sĩ khi bước sang tuổi 30.