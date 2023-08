BLACKPINK quyết dầm mưa biểu diễn vì BLINK, xác lập kỷ lục mới cho nhóm nữ K-Pop

HHT - Nhân viên tại concert của BLACKPINK ở sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ) đã hé lộ một chi tiết cảm động từ các cô gái trong ngày thứ 2 biểu diễn tại đây.

BLACKPINK vừa xác lập thành tích mới, là nhóm nữ đầu tiên "cháy vé" với 2 đêm liên tiếp tại sân vận động MetLife. Trước đó, Beyoncé và Taylor Swift là 2 nữ nghệ sĩ làm được điều này. Hồi đầu tháng 7 năm nay, TWICE cũng tiến vào sân vận động MetLife với 1 đêm diễn "cháy vé".

Ước tính có khoảng 98K khán giả lấp đầy 2 ngày diễn của BLACKPINK. Các cô gái đã mang đến trong setlist (danh sách trình diễn) hoàn toàn mới. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Jisoo trình diễn khúc All Eyes On Me. Màn "đánh úp" này khiến "biển hồng" tại MetLife như bùng nổ.

Ngoài thành tích, điều khiến concert tại đây của BLACKPINK mang lại hiệu ứng truyền thông rộng chính là khoảnh khắc các cô gái biểu diễn đầy năng lượng dưới mưa lớn khi concert đi được một nửa thời lượng.

Nhiều khán giả có mặt tại sân vận động khi đó tiết lộ nhân viên đã ngỏ ý muốn BLACKPINK tạm dừng biểu diễn để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, các cô gái vẫn bất chấp tiếp tục diễn vì không muốn khán giả dầm mưa chờ đợi.

BLACKPINK biểu diễn "Playing with Fire" (đùa với lửa) dưới trời mưa tầm tã.

Trên Twitter, BLINK trên toàn cầu không giấu được sự xúc động và dành lời khen cho các cô gái:

"Tôi hạnh phúc và tự hào vì đời này đã chọn đúng người để hâm mộ rồi."

"Quá tuyệt vời. Họ có thể tạm dừng hay là kết thúc sớm vì trời mưa lớn, nhưng BLACKPINK lại vượt qua tất cả và cho chúng ta một encore concert mãn nhãn."

"Biểu diễn với mồ hôi dưới màn mưa như thế có thể khiến bạn bị ốm, tôi cũng ở trong tình huống đó rồi. Họ thực sự là những nữ hoàng, quá đáng nể."

"Thương BLACKPINK nhiều, mong là các cô gái sẽ không bị ốm và mọi người cũng hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé."

Với 50/64 đêm diễn trong khuôn khổ world tour Born Pink, doanh thu BLACKPINK mang về là 243 triệu USD (hơn 5.782 tỷ đồng). Hiện nhóm đang là nhóm nữ có doanh thu tour diễn cao nhất lịch sử K-Pop. Dự đoán, khi hoàn thành chuyến lưu diễn này, BLACKPINK có thể dễ dàng trở thành nghệ sĩ K-Pop có doanh thu tour diễn cao nhất lịch sử, vượt qua BTS - cái tên đang giữ ngôi vương với 246 triệu USD (hơn 5.853 tỷ đồng) cho tổng 62 đêm diễn.