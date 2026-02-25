Lý do Hoa hậu Kỳ Duyên - Thiên Ân lọt đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới

HHTO - Trong vòng đề cử năm nay, cộng đồng nhan sắc Việt đón nhận tin vui khi Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chính thức góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới.

Việc được đề cử không chỉ là sự ghi nhận về vẻ đẹp hình thể mà còn là thước đo sức ảnh hưởng của hai người đẹp. TC Candler không chỉ xét đến nhan sắc theo tiêu chuẩn thông thường, mà còn đánh giá dựa trên các yếu tố như phong cách, cá tính, và mức độ lan tỏa hình ảnh, điều giúp hai người đẹp Việt được chú ý trong vòng đề cử năm nay.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên là người đẹp có hành trình nhan sắc bền bỉ từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, sau đó 10 năm lại tiếp tục đăng quang Miss Universe Vietnam 2024. Người đẹp hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cũng nhận được sự chú ý lớn sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Cô hoạt động tích cực trong các dự án giải trí, thời trang. Sự đa dạng trong hình ảnh và phong cách cá nhân chính là điểm cộng giúp cô lọt vào vòng đề cử sớm của TC Candler.

Trong những năm qua, nhiều nghệ sĩ và người đẹp Việt từng được công bố là nominee cho bảng xếp hạng Top 100 Most Beautiful Faces thông qua các poster chính thức trên mạng xã hội của đơn vị này. Có thể kể đến Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Á hậu Nguyễn Trần Huyền My, diễn viên Thúy Ngân… Các nghệ sĩ này từng được truyền thông trong nước đưa tin về việc xuất hiện trong vòng đề cử. Trong đó, Á hậu Thảo Nhi Lê đã từng lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới chính thức trong các năm 2020, 2021 (thứ hạng 81 và 67).

Năm 2026, bên cạnh hai Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân, Việt Nam còn có thêm một số đại diện nam là ca sĩ Hùng Huỳnh và Jack-J97 góp mặt trong danh sách đề cử của BXH dành cho nam giới.

BXH nữ có thêm diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc và TikToker Lê Thị Khánh Huyền được đề cử: